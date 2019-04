"Mera India - Storie di viaggio" con Tomas Di Terlizzi

Viaggiare per sentire il mondo e chi lo abita senza i filtri sociali del quotidiano: si parte con quello che si ha e che si è, il resto lo fa la vita. Da questa narrazione nasce “Mera India – Storie di viaggio”, il prossimo appuntamento di Fucina Domestica, Domenica 7 aprile alle 19.00, in cui il protagonista torna a raccontarci le sue escursioni per il mondo dopo il gran successo di Transmongolia.



Fotografo e viaggiatore, Tomas Di Terlizzi ci racconta il suo vagare in India come un “viaggio nella perfezione del caos: muoversi lentamente in un continente così smisurato ti dà la possibilità di concederti a quel miracolo degli incontri che danno al viaggio stesso un’ineguagliabile magia. La fotografia ne è preziosa testimonianza, non solo come documento, ma come frammento poetico dell’esperienza.



Un racconto fatto di immagini, suoni, e voce narrante con parole estratte dal diario di viaggio: un video che sperimenta l’uso di linguaggi narrativi diversi, un diario poetico, specchio delle emozioni che hanno attraversato l’autore nel suo vagare tra bellezza ed anarchia. Un flusso di emozioni che scorre insieme alle immagini

A chiacchierare con Tomas Di Terlizzi ci sarà Mirella Caldarone, anche lei fotografa e appassionata di viaggi.

Per saperne di più non resta che diventare parte di questa storia. Al termine dell’incontro con l’autore, il viaggio continuerà tra i consueti sapori della convivialità di Fucina Domestica.



Appuntamento Domenica 7 aprile ore 19,00 nella sede dell’associazione in piazza La Corte n.2 ad Andria.

L’ingresso è su prenotazione. È possibile prenotare telefonando (349.0874108 | 339.7720063), inviando messaggio privato su fb oppure scrivendo a info@fucinadomestica.it



Alcune note biografiche su Tomas Di terlizzi:

Tomas Di Terlizzi: nato a Bisceglie nel 1969, comincia a viaggiare a 15 anni. E lo fa con ogni mezzo possibile e la risorsa innocente dell’incoscienza, con un piccolo zaino, fotocamera, carta e penna. Ha girato il Nord Africa in Vespa, l’India e il Nepal in autostop, ha partecipato a un campo di volontariato in Uganda con un giornalista Rai realizzando un reportage sui bambini soldato, ha attraversato l’Europa in moto fino a Capo Nord, ha percorso 22mila chilometri in solitaria partendo dal Perù per arrivare nella Patagonia cilena. Per lui ogni viaggio è desiderato, sognato, fino a diventare un bisogno a cui dare risposta.