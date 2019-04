Al via il Progetto #GenerAzione: giovani attivi contro violenza, discriminazioni e intolleranza

Sabato 30 marzo 2019, alle ore 11:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Andria si è tenuta la Conferenza stampa di presentazione del progetto “#GenerAzione: giovani attivi contro violenza, discriminazioni e intolleranza” che, grazie a un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il MODAVI Onlus sta promuovendo in tutta Italia coinvolgendo attivamente 19 regioni, tra le quali la Puglia e in particolare la Città di Andria.

Presenti alla Conferenza erano il Responsabile territoriale dell’iniziativa #Generazione Giovanni Lullo che ha illustrato brevemente il Progetto e le relative attività previste, la Presidente del MODAVI BAT Angela Simone, la prof.ssa Rossodivita in rappresentanza dell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto” di Andria, Serena Martiradonna e Marco Salice per il Forum Città di Giovani Andria, l’Assessore alle Politiche sociali Magda Merafina, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Grumo e il Consigliere comunale Andrea Barchetta in rappresentanza del Comune di Andria, e infine una delle esperte che collaborano per il Progetto #GenerAzione, la psicologa Marina Paparusso.

“Un’iniziativa che si pone in sinergia insieme a una serie di azioni per il contrasto alla violenza di genere che già da tempo il Comune mette in campo”, così commenta l’Assessore Merafina in merito all’attività progettuale, sottolineando l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

“Io penso che questo sia un esempio di come l’Istituzione può sinergicamente collaborare per un obiettivo concreto e nobile insieme al MODAVI per realizzare ciò che di bello può essere fatto”, queste alcune parole spese dall’Assessore Grumo, rimarcando l’attenzione generale che il Comune riserva alle relazioni con il territorio.

“Un aspetto importante di questo Progetto è che coinvolge principalmente i giovani under 35, in particolare gli studenti e le famiglie”, così infine il Consigliere Barchetta.

L’incontro si è concluso con la presentazione dello Sportello di ascolto e supporto psicologico attivo dal 6 aprile presso l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria, l’ITES “Ettore Carafa”, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto” di Andria, il Liceo Statale Classico e Scienze Umane “F. De Sanctis” di Trani e la Scuola Secondaria State “Gen. Baldassarre” di Trani.