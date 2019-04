"Notre Dame de Paris", in scena i ragazzi specialmente abili del Centro Zenith

L' opera teatrale "Notre Dame de Paris" interpretata dai ragazzi specialmente abili del Centro volontariato "Zenith" di Andria, in collaborazione con gli studenti e docenti dell'Istituto "Garrone" e l'Associazione I.S.O.L.A. onlus, quotidianamente impegnata nella stessa scuola per creare opportunità importanti per i più deboli, sarà in scena sabato 6 aprile alle ore 10.30 presso la chiesa del Santo Sepolcro di Barletta.

"Una sinergia vincente- ha dichiarato il dirigente scolastico del Garrone prof. Antonio Francesco Di Viccaro - tra studenti, ragazzi specialmente abili, docenti e famiglie. Un concentrato di sane e buone energie che crede nel lavoro quotidiano di inclusione e integrazione. Un laboratorio teatrale nato per creare una rete di emozioni positive."

"Una interessante iniziativa che mira verso un unico obiettivo: garantire e valorizzare una vera e propria integrazione tra "disabilità" e "normalità", abbattendo le barriere che ci impediscono di considerare la disabilità come un'opportunità di crescita e arricchimento per noi stessi e quindi una risorsa positiva per la società", hanno sottolineato con soddisfazione il prof. Antonello Fortunato,

e la professoressa Michela Tupputi referenti dell'importante sodalizio socio-educativo.