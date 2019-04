Disponibile nelle parrocchie e nelle librerie il numero di Aprile del giornale Insieme

É disponibile nelle parrocchie e librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge il numero di aprile del periodico diocesano “Insieme”.

In evidenza l’articolo del Vescovo Mons. Luigi Mansi che si sofferma sulla bellezza della liturgia offrendo preziosi suggerimenti per vivere al meglio le ormai imminenti celebrazioni pasquali. “La liturgia non è una cosa da fare, è una Persona da incontrare. Per cui – scrive Mons. Mansi– la liturgia è bella quando l’incontro con il Signore accade”.

In questo numero del giornale ampio spazio viene riservato alla presentazione del volume recentemente pubblicato dal titolo “Andria Misericors. Pellegrini di due giubilei” che presenta i risultati, molto interessanti, di una ricerca sociologica svolta da un’equipe di professori dell’Università Roma Tre, sul Giubileo della Misericordia nella nostra diocesi che ha vissuto congiuntamente due eventi straordinari quali quello dell’Anno Santo e dell’Anno Giubilare della Sacra Spina. Copie del suddetto volume sono disponibili presso la Biblioteca Diocesana e la Curia Vescovile.

Ampio spazio viene anche offerto all’inaugurazione del Museo Diocesano che, istituito il 20 maggio 1972 viene riconsegnato alla collettività il prossimo 23 aprile con l’intento che non sia un semplice raccoglitore di oggetti sia pure di particolare pregio, ma un “vivaio” nel quale si tramandino nel tempo e trovino nuova ispirazione il genio e la spiritualità della comunità tutta.

Non mancano le pagine dedicate alla presentazione delle diverse iniziative promosse dagli uffici pastorali, aggregazioni laicali e parrocchie, nonché a quelle programmate per celebrare i 180 anni di presenza del Seminario Vescovile presso l’ex convento dei Carmelitani.

Legalità, questione ambientale e potere politico sono i principali temi di attualitàsviluppati in questo numero del giornale

L’inserto centrale, come sempre a colori, suggerisce riflessioni, domande, testimonianze, film, canzoni e opere d’arte per affrontare, all’interno delle comunità, il delicato tema dell’educazione dei giovani.

L’inserto risulta particolarmente prezioso all’indomani della pubblicazione dell’Esortazione postsinodale di Papa Francesco “Christus vivit”che richiama la comunità ecclesiale ad una maggiore attenzione verso il mondo giovanile.