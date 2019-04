La Murgia di Castel del Monte: una terra tutta da scoprire

Due weekend, quattro giornate, otto eventi. Tutti totalmente gratuiti, promossi dal Consorzio Terre di Castel del Monte, per incentivare e promuovere un turismo che sia vivace anche all’infuori dei periodi prettamente estivi e di alta stagione e che si pongono come obiettivo soprattutto la conoscenza, la riscoperta e rivalutazione delle tradizioni, della storia, delle architetture e dei processi tecnologici e produttivi che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano e identificano la terra di Puglia, e in particolar modo la Murgia, a livello nazionale e internazionale.

Trekking, escursioni, percorsi in bicicletta o in mountain bike e laboratori didattico-sensoriali alla scoperta delle tradizioni rurali ed enogastronomiche dell’Alta Murgia, delle bioarchitetture rurali e della Puglia preistorica tra jazzi, masserie e tratturi.

Questo e molto altro per vivere riscoprire la Murgia di Castel del Monte, luogo prediletto dall’imperatore Federico II di Svevia e per vivere la Puglia tutto l’anno.

Cultura, natura e gusto, sono questi i tre pilastri intorno ai quali ruotano le attività in calendario promosse dal consorzio Terre di Castel del Monte e finanziate dal programma regionale di destagionalizzazione del turismo inPuglia365.

Dopo il successo degli eventi dello scorso weekend (30 e 31 marzo), tra i sapori dell’orto di Pietro Zito a Montegrosso, le querce secolari di roverelle in contrada Maccarone e a Borgo Troianello, la ciclovia della Trifora sulle strade di Federico II e le architetture religiose del centro storico di Andria, e di quelli di sabato 6 aprile alla scoperta delle bioarchitetture rurali in territorio di Ruvo e Corato – Bosco di Scoparella, Jazzo del Demonio e Necropoli di San Magno - si concluderà oggi questa prima iniziativa di promozione turistica del Consorzio Terre di Castel del Monte.

Ad inaugurare l’ultima giornata, un’esperienza immersiva a tu per tu con gli animali della MASSERIA, accompagnando il gregge sui rigogliosi Pascoli di Minervino Murge e diventando così Pastori per un Giorno. L’appuntamento è alle ore 10, presso L'azienda Agrozootecnica Michele Forenza (S.P. 230 Km 10,5, Minervino Murge).

Nel pomeriggio della stessa giornata, invece, si potrà assistere alla mungitura e lavorazione del latte a “kilometro zero” attraverso un laboratorio pratico di conoscenza della produzione artigianale di formaggi e latticini tipici, in un caseificio della tradizione andriese. Appuntamento alle ore 16, presso l'azienda zootecnica e caseificio Acri di Andria (Ex ss.98, uscita Macchia di rose Andria).

La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita, su prenotazione.

Per informazioni e adesioni è possibile inviare una mail a terredicasteldelmonte@gmail.com, contattare il numero telefonico +39 388 8942266 anche via whatsapp o visitare la pagina Fb del Consorzio Terre di Castel del Monte o la pagina dell’evento al link

https://www.facebook.com/events/536406723550845/.

Le prenotazioni alle iniziative sono indispensabili in quanto gli eventi e le attività previste, per motivi di sicurezza dei partecipanti e per garantire una fruizione ottimale dell’esperienza, prevedono un numero limitato di partecipanti.

Tutti gli eventi sono consultabili anche sul sito inpuglia365.it