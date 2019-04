"U figghie alabbunn"

Francesca aveva fatto salti di gioia quando il giorno del parto le comunicarono che si trattava di un maschio. Durante tutta la gravidanza aveva “litigato” bonariamente con il marito sul sesso del nascituro: lui lo voleva maschio e lei insisteva per la femmina. Inutile argomentare che una volta diventati anziani poteva essere meglio una figlia femmina. Niente da fare: “voggh u naum d tataie”. Molto spesso doveva intervenire la mamma di lei con tanto buon senso: “sprioim ca nasc bunn”. La salute prima di tutto. Allora il parto avveniva in casa e molto spesso l’incidente era in agguato.

Francesca la mattina aveva lavato il tino dei panni con la strcataur: la mammoir aveva detto che per agevolare il parto bisognava fare movimento. Il marito stava mangiando essendo appena tornato dalla campagna quando Francesca cominciò ad avvertire i dolori. Lasciò la tavola inforcò la bicicletta per andare a chiamare la mammoir, mentre tutte le donne della stradina vicino la chiesa di san Lorenzo facevano cagnara attorno al letto: ognuna nell’intento di facilitare il parto dava consigli a destra e a manca. Qualcuno ricorderà che allora il parto era praticamente pubblico, come una volta per i regnanti. Solo che per questi ultimi la presenza di molti testimoni serviva per certificare che veramente l’erede al trono era nato dalla regina, nella casa della plebe era la curiosità di conoscere il sesso del piccolo a dominare l’attenzione.

Per fortuna la pratica si risolse in breve tempo e scattò il secondo tempo: “tutt l’attoin”, dicevano le donne; “l’ucch ià d la mamm” e via discorrendo. La mamma non sentiva niente e nessuno intenta com’era a contemplare quel corpicino che aveva soddisfatto le richieste del marito. Vuol dire che per la femmina ci avrebbe riprovato. Il primo anno se lo godette serena quel bimbo, che aveva anche le attenzioni del padre, orgoglioso per aver ottenuto un erede. Nel vicolo la privacy non era una caratteristica della vita comune. Le case erano piccole e la vita si svolgeva praticamente all’aperto, ognuna aiutava le altre e ne veniva aiutata: una sana famiglia allargata. Fu proprio una delle vicine che aveva regalato al marito ben 5 figli e quindi di bimbi se ne intendeva a cogliere qualche elemento di stranezza nel piccolo: non rispondeva ai richiami, non le piacevano le attenzioni degli altri, faceva sempre gli stessi giochini, ecc. Per discrezione non disse niente alla mamma, ma con il passare del tempo anche lei cominciò a insospettirsi, tanto che chiese alle amiche se a loro era successa la stessa cosa. Tutte dissero di no ma nello stesso tempo minimizzarono: “ada vdaie ca quann cresc s rpiggh”. Francesca cominciò a star male e soprattutto non disse niente al marito, che, tornando spesso una volta la settimana a casa, non ebbe modo di notare nulla di particolare.

Fu quando lo mandò al catechismo da una zitella (bizzoca) pia donna di vicino alla casa che venne fuori che il bimbo non seguiva né apprendeva. Fu allora che decise di portare il piccolo dal medico. Ancora senza dire nulla al marito lo portò da don Giuan, che era già famoso in Andria anche perché era impegnato in politica. E qui il primo verdetto: il bimbo non è normale. Francesca non capì cosa volesse dire e chiese diverse volte spiegazione. Ma don Giuann non sapeva dire altro: non è come tutte le altre creature della sua età. La mamma ancora non capiva ma intuì e scoppiò a piangere. Don Giuan le si sedette vicino e cercò di consolarla: sono bambini questi che hanno bisogno di più affetto degli altri. Ma io ne voglio tanto e anche mio marito: l’abbiamo accolto con tanta gioia, disse la mamma. Non basta volerne, riprese il medico, lo dovete anche dimostrare. Insomma dovete seguirlo con più pazienza.

Il termine autismo già presente a livello scientifico non era ancora arrivato a livello popolare e nemmeno tra i medici, per cui era impensabile una terapia specifica. Tuttavia don Giuan, che era abituato a vivere tra la gente soprattutto più povera, si faceva guidare dal buon senso. Era il tempo in cui i medici dispensavano più consigli e regole di vita che medicine.

Quando Francesca disse al marito che secondo il medico il figlio non era normale il marito ebbe una reazione impertinente: “ià nurmoil iid”. Poi cominciò a ragionare e capì la gravità della situazione e disse alla moglie di badare al piccolo, per il resto avrebbe chiesto alla sorella più piccola di darle una mano. La frequente presenza della cognata si rivelò utile anche per seguire il bimbo ma ebbe l’effetto di allertare i vicini che cominciarono ad andare a curiosare. E tutti a parlare, fare indagini, cercare di capire come poteva essere stato possibile. Ovviamente ognuna ne inventava una. Non mancarono quelli che attribuivano la colpa alla mamma o al padre: supplemento di dolore. Tuttavia tutte le vicine si mobilitarono a dare una mano: la parola richiamava le pettegole ma il cuore era colmo di generosità.

Francesca tuttavia non si capacitava anche perché più cresceva il ragazzo più i segni della “diversità” si evidenziavano. Il padre non subiva tanto l’impatto perché a casa stava poco, ma la mamma ne avvertiva continuamente il dramma, anche perché lei si sforzava di fare la vita normale e quindi portava il figlio con se quando usciva per la spesa, le commissioni o anche semplicemente per andare a messa. Ed era anche uno stress raccontare a tutti sempre le stesse cose perché tutti involontariamente infierivano chiedendo notizie e anche quando esprimevano compatimento la colpivano direttamente al cuore.

La bizzoca continuò ad accogliere il ragazzo cercando di metterlo a suo agio e stimolando i compagni ad occuparsi di lui. I ragazzi sono normalmente buoni ma quando feriscono lo fanno direttamente e nel modo peggiore. E fu lì che uscì una volta il termine “scemo”. Forse detto con innocenza come succede quando due ragazzi al posto delle mani usano la bocca. Il figlio di Francesca lo prese a male e forse per la prima volta anche lui prese coscienza della sua “diversità” . Tuttavia reagì con decisione: io non sono scemo, se mai tu…. La pia donna intervenne per sedare la lite, provando a raccontare che sulla terra nessuno è scemo, ma tutti abbiamo dei difetti. La poveretta non sapeva dire di più.

Quella sera Francesca alla notizia pianse e pianse molto senza che ci fosse qualcuno (il marito) che potesse alleviare il suo dolore. Non dormì, passò la notte a guardare quel figlio così normale apparentemente ma anche così diverso. Il giorno dopo pregò la cognata di curare il ragazzo e lei andò dal medico. Don Giuan le disse che purtroppo cure non ce n’erano. Rientrando trova la chiesa di san Francesco aperta: ci entrò e si sedette all’ultimo banco. Alternava preghiere e lacrime fino a quando non entra il parroco. Vide quella donna angosciata e piangente e si sedette allo stesso banco. Quel prete era abituato a farsi carico delle sofferenze altrui: era stato tra i promotori dell’ospedale, aveva patrocinato l’opera Bonomo proprio per ragazzi in difficoltà e dato vita all’oasi san Francesco che negli anni della rinascita andriese si sarebbe occupato delle ragazze in sofferenza. Conosceva Francesca, ma con discrezione aspettò che fosse lei ad aprirsi. E non ci volle molto. Francesca fu un fiume in piena passando dai momenti dolci dell’attesa, alla felicità di aver esaudito il desiderio del marito, al tormento sempre crescente di una “diversità” che le complicava la vita, pur sempre intrisa d’amore ma anche incapace di arrendersi alla impotenza. E poi singhiozzante: perché a me? La domanda più struggente che non ammette risposte di circostanza. Il parroco dovette dar fondo alla sua sapienza e alla sua fede per articolare un ragionamento che fosse comprensibile da quella donna sola di fronte all'enigma della vita.

Il parroco parlò del mistero di Dio, del suo amore per l’uomo che rende inimmaginabile l’idea che Egli possa volere il suo male, parlò del supplemento d’amore di cui aveva bisogno la vita di quel ragazzo: più gli fate vedere che è ben accetto più la sua vita si aprirà agli altri. Siamo tutti fragili, tutti abbiamo bisogno degli altri, qualcuno di più. Man mano che il sacerdote parlava la donna si rasserenava. Alla fine la proposta: se vuoi posso potarlo all’opera Bonomo al Castello. La mamma a quel punto sorrise, dolce come solo una madre sa esserlo, alzò lo sguardo verso il prete e sibilò tutto d’un fiato: il figlio è mio e lo voglio curare io. Anche il sacerdote a quel punto sorrise accarezzando il viso della donna. Il sacerdote come al solito la domenica successiva andò a celebrare nella chiesetta di san Lorenzo. Alla fine del rito si chiamò le donne più sensibili e le invitò a circondare d’affetto la famiglia di Francesca: attenzione, disse, che il tutto sia fatto con discrezione e senza che lei se ne accorga. Non fu difficile. Le donne sin da piccole erano state educate alla partecipazione e furono capaci di far vedere che tutto accadesse per caso: invitavano il ragazzo a giocare con i propri figli, i quali a loro volta facevano a gara per aiutarlo nei compiti, consentivano alla mamma di alleggerirsi ogni tanto per sbrigare le faccende di casa. Circondato da tutto questo affetto il ragazzo acquistò una buona autonomia, ottenne discreti risultati a scuola e ridusse di molto le preoccupazioni dei genitori fino a quando non si fece grandicello: voglio lavorare, disse un giorno, creando il panico nei genitori.

Che si fa? Si chiesero i due genitori che negli anni avevano raggiunto un equilibrio psicologico e organizzativo nella cura del ragazzo. Provvidenziale si rivelò una caduta che portò il ragazzo a frequentare per la riabilitazione il centro “Quarto di Palo” dei trinitari. Responsabile a quel tempo era Padre Nicola, un sacerdote dinamico, capace di mille iniziative. Appresa la vicenda padre Nicola ci pensò sopra appena un po' e insieme al sindaco del tempo, che già aveva inserito alcuni di questi ragazzi nella formazione professionale, si pose il problema degli ultra diciottenni. Nacque la formazione professionale presso il centro Quarto di Palo che a tanti ragazzi con problematiche diverse ha insegnato un mestiere. Anche il figlio di Francesca si inserì nella scuola con discreto profitto. Oggi per fortuna la medicina ha fatto discreti progressi anche se non ha risolto tutti i problemi. Una società raggiunge un discreto livello di giustizia solo quando ogni suo membro si sente pienamente inserito.





Nota: oggi la medicina si è evoluta, per molte malattie si sono trovati rimedi più o meno efficaci. La socializzazione di questi ragazzi si avvale oggi di diversi supporti anche psicologici. Lo stesso problema oggi ha un nome: autismo. Per chi non è coinvolto direttamente forse il tutto si riduce a ricordarsi del problema una volta l’anno, nella settimana dedicata. Tutto il resto dell’anno la famiglia è sola ad affrontare problemi sempre più complessi. Oggi in città però sta prendendo corpo un’iniziativa concreta di grande prospettiva: qualche mese fa è stata inaugurata la “Fondazione Pugliese per le Neurodiversità” che si prefigge di “colmare un vuoto istituzionale ed operare con criteri di eccellenza e massimo rispetto della persona umana”. Un plauso a loro per le attività future e un plauso a tutte quelle associazioni che, in qualsiasi modo, si occupano di questi ragazzi e agli imprenditori “normali” che li inseriscono nelle loro attività.