Grandi soddisfazioni per gli studenti del Liceo "Nuzzi" alle Olimpiadi della Lingua italiana

Anche per il corrente a.s. 2018/2019 sono state indette le Olimpiadi della lingua italiana con bando di partecipazione rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, articolate in gare di primo livello, semifinali e finali. L’invito ad aderire è stato accolto anche dal Liceo “R. Nuzzi di Andria con la prof.ssa Cucinella Giuseppina quale docente referente.

Gli Enti promotori delle suddette Olimpiadi sono l’Università degli Studi del Molise, L’Istituto Omnicomprensivo di Riccia, la Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, il Gruppo di intervento e studio nel campo dell’Educazione linguistica. Le Olimpiadi si svolgono sotto il patrocinio della fondazione ”I Lincei per la Scuola”, della Regione Molise e del Comune di Riccia, con il supporto tecnologico della Molise Dati S.p.A.

Le Olimpiadi della lingua italiana sviluppano la riflessione sulla lingua in tutti gli ordini di scuola e aderiscono alla visione di un’educazione linguistica democratica (DE MAURO), le cui finalità sono:

ribadire l’importanza delle conoscenze grammaticali per un uso corretto della lingua e per il potenziamento di tutte le competenze linguistiche;

confermare il valore formativo delle competenze metalinguistiche anche ai fini dello sviluppo della capacità analitica e della capacità di risoluzione dei problemi;

incrementare in tutti gli ordini di scuola la didattica della lingua in ogni suo aspetto;

diffondere l’approccio ludico ai saperi.

Esperienza alquanto formativa per i ragazzi, che si mettono in gioco con sana competizione e fanno valere le loro conoscenze e abilità, lavorando in piccoli gruppi. Infatti, il regolamento prevedeva l’adesione di una sola squadra di 5 alunni per scuola, scelti tra le classi terminali delle scuole primarie e medie inferiori e tra le seconde classi del biennio delle scuole superiori.

La docente referente del Nuzzi di Andria ha così costituito , in seguito ad una prima prova preselettiva tra i migliori alunni delle classi seconde (uno per ogni sezione) , una squadra di soli 5 alunni, che si sono subito rivelati entusiasti di percorrere l’iter finalizzato alla gara conclusiva a Riccia: Del Monaco Andrea, Marinacci Luca, Galentino Silvana, Miccoli Martina, Ciliberti Adriana.

La GARA di primo livello si è svolta on line nell’aula di informatica del Liceo Nuzzi il giorno 21 febbraio, secondo la modalità del lavoro in gruppo e proprio l’esito positivo di tale prova ha consentito l’ammissione del nostro liceo alle semifinali .

Ai ragazzi è stato fornito, per la preparazione, il Sillabo generale della prova, davvero molto vasto: morfologia, sintassi, lessico, analisi, testualità, giochi linguistici, variabilità della lingua, ecc.

Alle semifinali svoltesi a Riccia il 29 marzo, i ragazzi si sono classificati al secondo posto, tra 11 licei partecipanti (prova scritta individuale con successiva media tra le singole prove dei componenti del gruppo).

Il risultato è stato comunicato la mattina successiva ossia il giorno 30 marzo, con grande soddisfazione per i ragazzi, che hanno infine sostenuto la gara finale, questa volta nuovamente in squadra, riportando le risposte alle varie domande su blocknotes forniti a ciascuna delle 3 squadre finaliste. Risultato inaspettato per i ragazzi, ma forse tanto desiderato: primo posto, dopo una domanda di spareggio con l’altra squadra arrivata ex aequo

Preparazione, estrema concentrazione, capacità logiche e rapidità nella risoluzione dei vari quesiti proposti, argomentati infine con padronanza davanti alla giuria hanno contraddistinto i nostri campioni.

Grande gioia e commozione condivise tra alunni, mamme presenti e insegnante. Esperienze del genere costituiscono un arricchimento non solo per i ragazzi, ma anche per gli stessi insegnanti.