A Sant'Agostino lo spettacolo – meditazione: “I dolori di una Madre”

Domenica 14 aprile, Domenica delle Palme e della Passione del Signore alle ore 20,00 nella Chiesa di S. Agostino ci sarà uno spettacolo – meditazione: “I dolori di una Madre”. Lo spettacolo è presentato dall’associazione culturale “Kaleidos” di Bitetto.

«Questo momento culturale e spirituale insieme – dice don Vito Gaudioso - è la conclusione di un itinerario di fede che l’intera comunità ha vissuto dal 5 Aprile meditando giorno per giorno i dolori della Vergine Maria, scoprendo come il Mistero pasquale li fa diventare luoghi di speranza. In Maria contempliamo e con Maria sperimentiamo come attraverso la Pasqua di Cristo la nostra sofferenza e dolore trova un senso di nuova speranza.

Attraverso la preghiera, l’ascolto e la catechesi e ora anche con questa opera teatrale la comunità chiede alla Vergine di essere salvata dal pianto dei disperati. Perché nelle carestie di felicità che contraddistinguono i nostri giorni, non smetta di attendere con fede Colui che verrà a ”mutare il nostro lamento in danza e la veste di sacco in abito di gioia”.

A tutti appuntamento a domenica sera.