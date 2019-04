Si terrà domenica 28 aprile alle ore 18.30 e in replica alle ore 20.30, presso l'Auditorium del Mons. Di Donna, la commedia "Da Liborio" scritta da Gianmarco Orlando, per la regia dell'andriese Krizia Scamarcio alla quale abbiamo rivolto alcune domande per prepararci alla visione di questo spettacolo che si preannuncia ricco di colpi di scena e che, soprattutto, si contraddistingue per la partecipazione attiva del pubblico:

Cos’è Il Bar Da Liborio?

“Ma che bar è questo? Un bar all’italiana: Gestito male!”. Questo è “Il bar da Liborio”. Un testo basato su una comicità no-sense che, quasi casualmente, propone una brillante critica sul tessuto sociale attuale.

UnLuogodischizofreniadeliranteedesilarante.Unluogodoveognicosaperdedisensooneacquista,dipendedagliocchidichiloguarda.Unapiccolamagia,infondosiamoa teatrodovesiesibivanoancheiprestigiatori.

Di che tratta?

Liborio è in scena con quel bambinone stupido e iperattivo di Pierangelo e tutto sembra presagire una normale giornata al bar. Dopo che Liborio si assenta per andare a ritirare un “misterioso carico” iniziano a susseguirsi una serie di vicende comiche e molto più che assurde, il cui epilogo porta ad un totale (o forse no?!) distaccamento dal punto di partenza.

Quale è il messaggio?

Con questo testo vogliamo lanciare una critica al nostro paese, ma allo stesso tempo dimostrare che con sacrificio e un pizzico di fantasia tutto è possibile, anche quando davanti a noi sembrano esserci ostacoli apparentemente insormontabili.

Che cos’è la Compagnia del Caso?

L’idea, nasce dalla voglia dei suoi componenti di raccontare storie sempre nuove. Rappresentare sul palco situazioni attuali. Narrare vicende che pongono interrogativi sulla società odierna. Nel 2016 inizia questo folle viaggio contro tendenza verso la formazione di una compagnia teatrale. Giovani, provenienti da ogni parte d'Italia, con ogni tipo di mestieranti al loro interno. Hanno voglia di crescere e formare un network sempre più vasto di operatori del settore che vedono nel teatro un luogo di narrazione sempre viva, contemporanea e senza limiti di messa in scena.

Non si fermano al teatro come luogo: per loro il teatro vive anche nei musei, nelle piazze, nelle strade, in un video o sul web. Si tratta di un progetto ancora in essere che punta a diventare una vocina di artisti, una cartina di torna sole per lo spettacolo italiano.

Questa è la compagnia. https://www.compagniadelcaso.com/

L'ingresso con un contributo complicità, ma è possibile prenotare i posti presso TUTTOSPORT - galleria Pisani, 10, Andria.