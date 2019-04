L’integrazione che scorre lungo le note musicali e che entusiasma le giovani generazioni: è quello che rimane dalla chiacchierata amichevole con un pianista dotato e aperto alla contaminazione, Nico Arcieri, biscegliese ma docente di musica ad Andria in due scuole medie, la “Salvemini” e la “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”. In un tempo in cui l’odio si insinua nel cuore di molti, la bellezza delle culture diverse e la musica che fa dialogare sono una risposta potente e un invito all’unione.

«Alexian, alias Santino Spinelli, mi ha insegnato moltissimo: ho scoperto un popolo con una cultura musicale straordinaria, verso cui ci sono molti pregiudizi. Io stesso l’avevo sempre considerato come un popolo minore, o comunque un’esperienza non così significativa da essere degna di considerazione come altre della tradizione classica: invece ho scoperto una grande ricchezza che anche i compositori più famosi della storia della musica apprezzavano».

Santino Spinelli, in arte Alexian, é un Rom italiano residente a Lanciano in Abruzzo. È musicista compositore, cantautore, insegnante, poeta, saggista. Ha due lauree una in Lingue e Letterature Straniere Moderne e l'altra in Musicologia, entrambe conseguite all'Università degli Studi di Bologna. Insegna lingua e Cultura Romaní all'Università di Chieti. Con il suo “Alexian group” tiene numerosi concerti di musica Romaní in Italia e all'estero.

Proprio la musica rom è stata al centro dell’evento internazionale a cui ha partecipato Nico Arcieri: nei giorni scorsi infatti a Cagliari è stata celebrata la giornata mondiale dei Rom con il concerto dell’Alexian Group e l’Orchestra Europea per la Pace, organizzato dalla Caritas Diocesana di Cagliari, e con una sessione straordinaria del Consiglio dell’International Romani Union (Iru).

«Un successo incredibile – racconta Nico -: abbiamo condotto il pubblico in un viaggio nel cuore della storia e della cultura di un popolo trasnazionale tra i canti in lingua Romaní composti da Santino Spinelli e quelli tratti dalla tradizione, rivisitati. Sul palco anche Roksana Rudevia e Ornella Rudevich, straordinarie artiste rom lettoni che hanno eseguito l’inno dei Rom, struggente canto carico di sofferenza e dolore, “Gelem gelem” (“Camminando camminando”), che sottolinea come questo popolo pur frazionato in tutto il mondo perché costretto a fuggire dal nord India per sfuggire alla schiavitù, abbia comunque mantenuto un’unica lingua. Un popolo camminante per necessità che, come tutti coloro che scappano da una persecuzione, hanno trovato accoglienza in qualche parte del mondo fino ad arrivare al medio oriente ma anche nell’estremo occidente, in Spagna e Portogallo, dando origine a musiche gitane e al flamenco.

Abbiamo suonato sia al Teatro Lirico sia nell’auditorium del conservatorio con gli alunni di scuola elementare. I ragazzi, che hanno voglia di imparare e tanta curiosità, hanno assistito con attenzione e senza pregiudizi: Santino li ha poi invitati a ballare sul palco e hanno risposto benissimo a questa lezione-concerto sia con l’ascolto sia con la partecipazione attiva».

Nei confronti del popolo Rom e della sua cultura il clima italiano non è dei più accoglienti, negli ultimi tempi: eppure il patrimonio che i Rom portano con loro è notevole.

«Tanti musicisti classici hanno tratto ispirazione dalla musica rom: Schubert racconta di aver trascritto la musica ascoltata nelle grotte dai pastori rom, Brahms compone le danze ungheresi ispirate a brani della musica rom ascoltati nelle osterie. Questa voglia di ogni grande musicista di conoscere l’esperienza di un popolo e portarla al grande pubblico per darle il giusto merito è un’operazione che mi ha colpito. Con questo spirito, ho sempre collaborato con Alexian per contaminarci a vicenda grazie alla passione per la musica che ci unisce: ho composto anche brani a 4 mani con lui per integrare le nostre esperienze musicali diverse».

E nella scuola?

«Nelle scuole possiamo trasmettere grazie alla musica l’importanza dell’integrazione. In una prima media mi è capitato di mostrare alcune immagini e brani per far capire la bellezza delle culture diverse che si uniscono, quando la musica diventa un modo di dialogare e di dire “Ah, che bello stare insieme!” percependo il sapore dell’uno e dell’altro popolo nella stessa composizione. La musica di qualità ha sempre creato gruppo, non ha mai diviso».