​Il farmacista della Storia

Era il 12 settembre del 1987: quella domenica il secondo (e sotto certi aspetti ultimo) settembre andriese raggiunse il momento culminante. Verso mezzogiorno, come al solito, io feci l’ultimo sopralluogo al grande palco che era stato allestito in piazza catuma per la conclusione del corteo storico federiciano. Dovevamo farci onore perché Andria allora era al centro dell’attenzione dei media per le grandi iniziative culturali. Quel giorno poi erano presenti i sindaci di Aquisgrana e Iesi (comuni legati alla epopea sveva), il cardinale Ursi e tante altre personalità andriesi nel mondo, venuti anche per l’ottagono d’argento. Tutto a posto. Il pomeriggio per andare al comune mi venne voglia di passare da piazza catuma e noto intorno al palco un certo subbuglio. Mi avvicino e vedo il dott. Fattibene intento con alcuni collaboratori a sistemare le luci. La sua presenza fu per me una sorpresa perché frutto della sua iniziativa personale: ho saputo di questa iniziativa è ho pensato bene di filmare il tutto per lasciare una testimonianza visiva, mi disse. Quando lo ringraziai mi prese sottobraccio e mi chiese se era possibile spostare la scala di accesso al palco in modo da dare a lui libertà di movimento dal lato opposto. Gli operai che prima si erano rifiutati di farlo al mio accenno corsero a sistemare il tutto. Alla fine dello spettacolo l’attore Riccardo Cucciolla mi chiese di avere copia del filmato: è stato un momento eccezionale e chi ha posizionato le luci deve essere proprio esperto: sul palco non si vedeva il filo di un’ombra. Io lo misi in contatto con Fattibene e vidi che si scambiarono gli indirizzi. Per me la copia arrivò al comune: la vidi nell’involucro quel giorno e non l’ho più vista. Succede anche questo nella vita pubblica.



Fu quella l’occasione che mi fece conoscere Nicola Fattibene più da vicino anche perché fui impressionato dall’entusiasmo con il quale parlava di questa sua passione. Quando gli chiesi come potesse sovrapporre questo hobby con l’impegno di farmacista, egli candidamente mi fece rilevare che la farmacia fu il frutto di una imposizione, la cinematografia, sia pure nell’aspetto più modesto sotto il profilo economico, ma molto più importante per la memoria storica come il documentarista era non solo un hobby scelto in piena libertà ma la passione vera della sua vita.

In effetti nella farmacia in via Ferrucci era più facile trovare i suoi collaboratori che non lui, che magari era lì presente ma in una stanza retrostante a curare i suoi filmati aiutato occasionalmente da un giovane Michele Brattoli. Tanto è vero che fa più la passione che l’imposizione che quando nel 1965si trasferì a Bari Nicola smise i panni del farmacista per dedicarsi interamente all’hobby, che, come vedremo assumerà le sembianze del professionista.

Quando ho avuto modo di vedere alcuni suoi filmati, a parte la suggestione per il bianco e nero, che nel documentario storico comunicano il senso della verità (l’occhio non è distratto dal colore per cui punta direttamente sull’essenziale e in particolare sul volto delle persone), ho potuto cogliere la efficacia delle sue immagini, la capacità di essere presente con la macchina da presa proprio là dove la scena più importante si svolgeva. Imponente la scena della uscita del feretro di Mons. Di Donnadalla cattedrale (1952), penetrante quella del corteo funebre del senatore Jannuzzi (1969), dove emerge, seguendo i volti delle autorità e soprattutto dei cittadini assiepati sui marciapiedi, il dolore e lo smarrimento: ora che succederà senza di lui? Una sensazione che coglie anche lo spettatore che quegli eventi non ha vissuto: il volto sofferente di Moro, il volto sgomento di tutto un popolo, consapevole che in entrambi i casi la perdita del vescovo santo e del “senatore” portavano la città a una svolta.

Essere riuscito a trasmettere queste emozioni con gli strumenti “rudimentali” dell’epoca dimostra una capacità straordinaria di raccontare gli eventi ponendo lo spettatore al centro della scena. E’ quello che peraltro si prova nell’assistere alla partenza degli emigranti verso un destino ignoto. Sembrava che tutto fosse perfetto sotto l’aspetto organizzativo: il viaggio, il contratto di lavoro, il letto in Germania, l’assistenza dei cappellani ecc. Eppure dal filmato di Fattibene, fors’anche perchè quei volti maschili in partenza e femminili trepidanti erano i nostri nonni, si evince la durezza di una scelta coraggiosa quanto pericolosa: cambiare i destini della propria famiglia e della propria città. Di foto sulla circostanza ne abbiamo viste tante ma il filmato ti riporta indietro come se anche noi fossimo lì con la lacrimuccia sul viso. Della nostra ferrovia egli poi fu testimone assoluto riprendendo la inaugurazione della Ferrotramviaria con Moro e Jannuzzi.

Questa capacità espressiva ha portato Fattibene a perfezionare la sua tecnica frequentando l’istituto nazionale per la cinematografia conseguendone l’abilitazione. Il suo impegno all’interno dell’Oratorio salesiano gli fece fare le prime esperienze didattiche che poi continuerà nelle scuole quando si trasferirà a Bari.

Fu proprio con i ragazzi che cominciòa dedicarsi ai cortometraggi e uno di questi (le prodezze di Orlando) fece vincere alla scuola “Fieramosca” di Barletta il primo premio a un concorso nazionale. I veri maestri sono quelli che non proteggono gelosamente la propria arte ma la mettono a disposizione degli altri perché condividano la stessa passione. E’ accaduto anche con i figli che in parte hanno seguito questo percorso privilegiando soprattutto la fotografia. Ma a loro si deve la conservazione di questo patrimonio di grande significato per la collettività. Immaginate lo sforzo nel trasferire su supporto digitale le vecchie pellicole logorate dal tempo. Eppure ci sono riusciti con risultati sorprendenti, testimonianza di amore verso l’eredità paterna ma anche di affezione alla città natale che si esprime anche attraverso questa disponibilità.

La fondazione don Riccardo Zingaro, la Fondazione Onofrio Jannuzzi e il giornale AndriaLive nel prendere in consegna la copia dei filmati si impegnano a presentarli nelle scuole per consentire ai giovani di conoscere la vita dei loro nonni. Intanto, martedì 30 aprile ’19 alle ore 18.30, ci sarà una prima ed esclusiva celebrazione di Nicola Fattibene nell'ambito del convegno "Andria inedita" che vedrà la proiezione esclusiva di alcuni filmati degli anni 50/60 girati nella nostra città.





Il convegno è accreditato all’Ordine dei Giornalisti ed è valido per la formazione continua (3 crediti).