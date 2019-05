Un timido sole non ha scoraggiato l'entusiasmo e la creatività che sta contraddistinguendo l'appuntamento odierno con la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, appuntamento ormai fisso dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto” di Andria.

L'iniziativa, fortemente voluta dal dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, è stata organizzata da un comitato formato da docenti e studenti dei tre indirizzi. Liceo Artistico, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Promozione Commerciale Pubblicitaria, che hanno organizzato delle interessanti e stimolanti attività per coinvolgere la popolazione sulle tematiche relative all’arte e all’animazione socio-culturale.

Stand informativi e estemporanee di pittura e fotografia stanno colorando e le vie del centro cittadino: viale Crispi, C.so Cavour e via R. Margherita. Gli alunni, seguiti dai docenti di corso si stanno cimentando nella realizzazione di veri capolavori che, oltre a portare brio e leggerezza nelle principali vie dello shopping - non dimentichiamo che alcuni commercianti hanno messo a disposizione le vetrine dei loro negozi per l’esposizione dei quadri viventi - promuovono la cultura dell'arte e diventano un valido pretesto per gli alunni che si cimentano in attività in progress nell'ambito di un contesto urbano dove tutto attorno scorre regolarmente...

Musica, tempere, pastelli, pennelli, tele, ma anche abiti e automobili d'epoca per creare un set ideale da fotografare e da disegnare.

Anche quest'anno, la Giornata della Creatività fa di nuovo centro e diventa così un evento esclusivo che, a nostro avviso, sarebbe bello replicare durante l'anno.

Intanto, l'iniziativa proseguirà per tutta la giornata. Vi invitiamo a raggiungere le vie del centro per godere della bellezza e delle emozioni che i ragazzi del Colasanto sono in grado di trasmettere.