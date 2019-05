Cumà Trsein, per gli abitanti del quartiere, era la mest per le ragazze che frequentavano il suo laboratorio, che poi era l’androne della sua abitazione. Quell’anno l’inverno era stato particolarmente piovoso e le ragazze spesso non si presentavano al lavoro perché raffreddate o influenzate. A metà marzo però la mest aveva detto alle ragazze che vive o moribonde dovevano presentarsi al lavoro: la fiera si avvicinava e lei era in arretrato per la consegna dei lavori prenotati dai vari ambulanti. Mest Trsein era rinomata per la lavorazione della tela di Andria, quella che veniva usata per le lenzuola da corredo, quando la famiglia poteva spendere di più. Per quella tela venivano ad Andria durante la fiera dai paesi interni, persino dalla Lucania e dall’Abruzzo se si trattava di negozianti.

Francesco II del Balzo era un pio confratello laico (si fece frate domenicano in tarda età, quando si accorse che i peccati è meglio scontarli sulla terra che non in cielo). Il duca però era un economista, il suo tempo fu tra i più interessanti della storia di Andria: nessuno a volte riflette quanto l’arte faccia da traino alla economia. Il duca scelse la concomitanza con il rinvenimento delle ossa di san Riccardo sia per onorare il santo patrono, ma anche perché questo era il periodo in cui in Andria e in tutto il territorio agricolo c’era maggiore disponibilità di denaro. Per la verità all’inizio era qualcosa di molto limitato. Nel tempo però la fiera è andata sempre crescendo e strutturandosi e anche per il popolino diventava una occasione importante. Ad aprile si erano conclusi i lavori di campagna (la raccolta, la potatura, l’aratura) era il tempo quindi di fare un po' di conti: sono avanzate mille lire (si fa per dire) duecento andavano alla pantteir che teneva segnato sul quaderno le spese fatte e non pagate, trecento servivano al marito che doveva comprare la zappa nuova, doveva far riparare l’aratro e il traino e, se si trovava l’occasione, sostituire il cavallo che era diventato vecchio, ecc; anche la moglie aveva da sostituire la strcataur che si era spaccata, u tnidd che era proprio vecchio, la quartoir per andare a prendere l’acqua alla fontana e poi c’era da comprare un po' di corredo p la mnenn angocch capt na casiauna boun. Un paio di centinaio di lire per tirare per un po' avanti senza dimenticare u parauall a u mninn i nu picch d cppoit per mantenere la tradizione della fiera e di san Riccardo. Per tutto questo la fiera arrivava al momento opportuno. La fiera dava l’avvio anche al nuovo anno agricolo. Infatti in concomitanza i canonici si recavano alle tre principali uscite da Andria per benedire le campagne perché portassero ricchezza agli andriesi. A ricordo una croce nuda con l’indicazione dell’anno veniva affissa ai muri. Rimangono solo alcune sotto l’arco di sant’Andrea. Insomma, in previsione della fiera annuale Andria era in fermento.

U mbrsciggh non era solo nella casa di Trsein: tutti i laboratori artigianali si davano da fare perché tutti dovevano esporre alla fiera la loro mercanzia e approfittare dei soldi che avevano in tasca i contadini, che, non essendo abituati ad averli, li spendevano poi facilmente. Infatti capitava che durante la fiera si infilavano palchetti di indovini, fattucchiere, giocatori d’azzardo: era tutto nu miscc i miscc di persone di tutte le razze. Raramente il contadino reagiva con furbizia, molto spesso cadeva nel tranello. All’angolo di piazza Catuma c’era uno che indovinava e quando nessuno gli chiedeva di conoscere il suo futuro era l’indovino stesso a chiamare uno dei presenti: "vu ess andvnoit", chiedeva; "andvoin", replicava il malcapitato e poi veniva spennato. Capitò una volta (anni Cinquanta) che fosse coinvolto un vecchietto in questa storia. L’indovino cominciò a fare l’elenco di tutto quello che gli sarebbe accaduto in futuro. Quando finì chiese cinque lire. Pronto il contandino: "i tiue andvoin? Nan si andvnoit can nan teng mang na leir". E se ne andò lasciando scornato l’imbroglione.

Mest Andonie faceva u mest carrir specializzato nel fare i traini. Il suo posto alla fiera era nella parte antistante lo stadio. Infatti nello slargo laterale dello stadio la mattina presto c’era la fiera degli animali e poi il visitatore passava ai traini e alle attrezzature varie. La fiera del bestiame si svolgeva all’alba per consentire agli animali di rientrare prima che si facesse tardi. La cosa più impressionante era che per valutare un cavallo gli si spalancava la bocca con le mani per controllare i denti: da lì capivano se il cavallo era sano o malato o anziano.

Mest Andonie aveva solo una figlia femmina ma alla fiera si portava solo la moglie perché aveva bisogno di aiuto per soddisfare tutte le esigenze degli avventori e soprattutto per sgridare i ragazzi che si avvicinavano per vedere la rout e qualche volta anche rubarla. Capitò che il terzo giorno la moglie non potè andare perché il secondo giorno era stato piovoso e quindi si era raffreddata. Fu costretto a portarsi la figlia che aveva ventuno anni ed era molto carina.

L’esposizione di mest Andonie fu tra le più visitate quel giorno, ma gli affari non lievitavano: era evidente che la ragazza faceva da calamita, tutti a chiedere informazioni a lei mentre il padre guardava deluso. Quando si stancò di questo via vai di ragazzi decise di allontanare la figlia: l’occasione capitò quando si accorsero che avevano dimenticato u cicn dell’acqua a casa. Le diede qualche lira perché passando dalla esposizione del fornaciaio comprasse un orcio e andasse a riempire l’acqua alle tre fontane di pietra della pineta. La ragazza si muoveva con il codazzo di fans tanto che il figlio del fornaciaio si prestò ad accompagnarla alla fontana. La ragazza fu ben contenta e quel percorso sostanzialmente breve durò parecchio, anche perché il figlio del fornaciaio si offrì per un gelato. Insomma tira e molla ci scappa anche lo scambio di indirizzi. A quei tempi non erano molte le occasioni di incontro per i giovani: per questo era molto attivo il fato (non scomodiamo la Provvidenza) che favoriva incontri imprevedibili. La fiera si rivelò l’occasione giusta. Ogni fiera può essere il paradigma della vita.

Nel pomeriggio la fiera si era rianimata: era la sera dell’ultimo giorno e tutti (soprattutto uomini in quella zona) si muovevano per chiudere qualche affare, al quale anche i venditori erano interessati per non riportare indietro tutti i manufatti e quindi introitare un po' di danaro.

Intanto Cumà Trsein era impegnata nell’edificio Oberdan dove si erano concentrati i negozianti da corredo. Se teniamo presente che allora la maggior parte dei matrimoni si celebravano dopo Pasqua e soprattutto nel mese di maggio comprendiamo perché le donne erano indaffarate a comprare gli ultimi pezzi necessari per il corredo. Andunett e la figlia avevano il loro da fare per gli ultimi acquisti e girando tra gli stand incrociano il sindaco Jannuzzi che era abituato a vivere tra la gente e quindi anche lui si aggirava tra gli stand non per comprare ma per incontrare gli operatori e discutere delle loro problematiche. Fu proprio qui in uno stand che Trsein lo incontra, si avvicina per salutarlo e, una chiacchiera tira l’altra, gli presenta la figlia. Jannuzzi, nella sua riconosciuta generosità, saputo dell’imminente matrimonio, colse l’occasione per fare un regalo alla ragazza, che gradì molto. Al vostro narratore capitò nel 1972 di incontrare alla fiera il sindaco Sperone, il quale colse l’occasione per un regalo che conserva ancora. La fiera come la festa patronale era l’occasione di incontri insperati.

Il figlio del fornaciaio finita la giornata nel rientrare a casa si fermò davanti alla bancarella di un venditore di torroni e nocelle, comprò mezzo chilo di cppoit e se lo nascose per non farla vedere a casa. Il pomeriggio successivo si presenta alla casa della figlia d mest’Andonie per consegnarle la cppoit. Si fermò all’angolo della strada sperando che la ragazza si affacciasse, come avevano concordato. Così andò in effetti: la ragazza all’orario prestabilito chiese alla mamma di andare dalla zia che abitava dietro l’angolo, le serviva la spullett du cttoun. La mamma acconsentì anche se la cosa le sembrava strana, dalla zia la figlia andava poco volentieri. La ragazza esce immediatamente: il tempo di salutare il ragazzo, prendere il pacchettino e tornare a casa dove la mamma la bloccò: "che c’è nel pacco? Chi te lo ha dato?" gridò tutto d’un fiato. Vistasi scoperta la ragazza si “confessò” con la mamma: "mi piace", disse con forza. "Se proprio ti piace digli di portare i genitori: ind alla famigghia nost nan stann fatt ascnniut". L’onore per una ragazza era la dote più importante a volte appesa a un pettegolezzo di una vicina di casa. La fiera non era solo mercato, era una occasione di festa, di incontri, di amicizie e di amori. Anche per aiutare questi ultimi nacque nella villa lo chalet dove le coppiette andavano a cementare l’amore appena sbocciato.

Si può dire che quell’anno la fiera andò bene per Cumà Trsein, mest’Andonie, per il fornaciaio e i due ragazzi. E andò bene per tutti: lo dimostrò l’anno successivo quando tutti si presentarono di nuovo ad esporre la propria mercanzia. I due ragazzi, ognuno nella propria bancarella, che quell’anno fecero capitare vicino, si diedero da fare perché dopo la fiera si sarebbero sposati e i soldi servivano. Soldi benedetti di cui s facioie tonna tonn cumà Tresein che vendette loro gli ultimi pezzi di corredo.

Nota dell’autore: i tempi cambiano e le esigenze mutano. Anche le tradizioni si trasformano. Ora nessuno aspetta la fiera per vendere o comprare. E tuttavia è importante che l’artigianato e l’agricoltura andriese si mettano in mostra anche per attirare gli abitanti delle città vicine. Una volta progettammo la fiera con lo scambio di stands tra le città federiciane. Per un qualunque progetto sarebbe opportuno costituire un comitato permanente che dovrebbe lavorare tutto l’anno. Un plauso merita l’ex assessore alla cultura che ha profuso tutto il suo impegno con gli scarsi mezzi a disposizione. Lei stessa converrà che il risultato… non è stato la fiera, ma una bella rassegna di carattere culturale. Appunto.