​Eurodesk-Andria ospite dell'Istituto "E. Carafa" per la Festa dell'Europa

Si terrà domani 9 maggio l'incontro "L'Europa in festa", alle ore 11:00, presso l'Istituto "E. Carafa" di Andria.



Il giorno non è stato scelto a caso visto che proprio il 9 maggio di ogni anno cade la "Festa dell'Europa", la giornata che ricorda il discorso di Robert Schuman con cui nel 1950 si diede il via al processo d'integrazione europea.

«L'incontro "L'Europa in festa" - commenta il dirigente scolastico Vito Amatulli - nasce dalla consapevolezza che di Unione Europea non se ne parli abbastanza e quando se ne parla lo si fa per indugiare sul suo volto peggiore. L'Ue ha invece anche, e soprattutto, un volto amico, soprattutto verso i più giovani, volto che si proverà a presentare durante l'incontro grazie al coinvolgimento di Eurodesk - Andria.

Lo sportello Eurodesk - Andria, attivo su tutto il territorio provinciale da circa due mesi - presenterà agli studenti tutte le possibilità che l'Europa offre loro in fatto di mobilità. Programmi come Erasmus+, Servizio Volontario Europeo, Corpo Europeo di Solidarietà, DiscorverEU, tutte occasioni irripetibili per viaggiare, lavorare, fare volontariato e studiare in un altro paese europeo.

Non c'è modo migliore di festeggiare l'Europa se non ribadendone concretamente l'importanza, e ancor di più coinvolgendo i giovani, visto che si tratta della casa che abiteranno nel loro prossimo futuro.