"Pappa, niente panico", incontro gratuito con domande e risposte sullo svezzamento

«Il mio bambino non mangia, come faccio?

I cibi vanno introdotti uno per volta? E le fragole? I legumi?

Il mio non beve più latte, con cosa lo sostituisco?

E gli omogeneizzati fino a quando?»

Queste sono solo alcune delle domande che un genitore si pone quando arriva il momento di svezzare i propri figli. Per rispondere a questi ed altri quesiti, l'associazione Mamme e dintorni, in collaborazione con il Centro Orme onlus, ha organizzato un incontro gratuito con le dottoresse Pierangela Rana (pediatra) e Caterina Calamo (psicoterapeuta) che guideranno in questo percorso i partecipanti sciogliendo ogni dubbio.

L'appuntamento è fissato per sabato 11 maggio alle ore 17.30 presso il Chiostro di San Francesco.