“Il pensiero è il vento, la conoscenza la vela, e l’uomo la nave” (Augustus Hare), sintesi perfetta del percorso agonistico ed esperienziale, vissuto intensamente, per tre giorni, nell'Ecoresort Le Sirené, situato sulla spiaggia di Gallipoli, tra sport, natura, cultura, da un nutrito e motivato gruppo di alunni delle prime, seconde, terze classi della S.S. di I grado “G. Salvemini”.

“L'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è solo bisogno dei contesti scolastici” (Indicazioni nazionali 2012): bisogna, pertanto, ripartire da un nuovo modello di progettualità e di metodo, proiettato verso modelli di insegnamento-apprendimento più accattivanti e istruttivi per gli alunni. La scuola Salvemini, nell’ampliamento della propria offerta formativa, ha con entusiasmo aderito al progetto nazionale Vela Scuola, coordinato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Federazione Italiana della Vela, consapevole che i propri studenti dalla varietà delle loro esperienze, sportive e culturali, possano trarne solidi strumenti educativi, occasioni di fattiva partecipazione, assunzioni di responsabilità finalizzate ad una corretta cittadinanza e formazione umana e sociale.

Gli alunni, accompagnati dai docenti Francesco Leonetti, Maria Lorusso, Angelamaria Leonetti, e due mamme, hanno visitato e ammirato le bellezze artistiche di Lecce e Gallipoli e svolto con dedizione e successo le attività sportive, veliche, marinaresche e didattiche impartite da qualificati tecnici e docenti della Federazione Italiana Vela e attività naturalistiche, nel Parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo, in collaborazione con la Lega Ambiente.

Il navigare, governare una barca, condividere con gli amici progetti, idee, emozioni, timori e riscoprire un nuovo senso di comune solidarietà, rispetto alle persone e all’ambiente in cui si vive una splendida e interessante avventura, (che si vorrebbe non finisse mai…) tra la conoscenza dell’ambiente acquatico, il veleggiare sul mare cristallino, le passeggiate in mountain bike e altro ancora, sono stati finalizzati all’acquisizione di competenze spendibili per un futuro migliore per tutti. E non solo… balli, animatori, risate, canzoni a squarciagola, ricordi presenti e indelebili negli sguardi di ognuno di loro. Tutti gli alunni hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e la tessera di iscrizione alla FIV (gratis per un anno presso tutti i centri velici). Bravi ragazzi…buon vento a tutti!