"Hai mai pensato che non è come pensi?": la rassegna cinematografica a cura de "La Tartaruga"

"Hai mai pensato che non è come pensi?" Un semplice gioco di parole ha portato alla creazione della prima “Rassegnazione Cinematografica” che si terrà, ad Andria, nel centro psicologico-educativo “La Tartaruga” (via Mozart 101), dove la dott.ssa Annalisa Lorusso tenterà di portare a galla il significato nascosto e rivelatore di una rassegnazione che può salvare, e una che invece è la rassegnazione a cui si diventa schiavi.



Il format prevede l’introduzione al tema attraverso un linguaggio psicologico e attento, pensato dalla dott.ssa Lorusso; seguirà poi la visione del film che permetterà di ricongiungere la teoria alla pratica del quotidiano. Al termine della proiezione verrà aperto uno scambio attivo e sinergico, nell'area giardino del centro, degustando un aperitivo.

Si inizia il 30 maggio, alle ore 20, con la visione di "Interiors" di Woody Allen; il 6 giugno "Mariti e mogli" di Woody Allen; il 13 giugno "La stanza del figlio" di Nanni Moretti e il 20 giugno "Fuoco Fatuo" di Louis Malle.

Info: annalisa_lo@hotmail.it / latartaruga.andria@gmail.com

Tel 339-2601075 o 0883-893489, via Mozart 101 Andria