Ad Andria Marco Esposito con "Zero al Sud"

Al via lo sportello legale della Confcommercio Andria

«Non uno, ma tre avvocati a disposizione di imprese e commercianti per fornire una prima consulenza in materia giuridica. Si tratta di un progetto finalizzato allo sviluppo e alla crescita delle aziende e dell’economia. Presso la sede della Confcommercio di Andria, in via Nicola