Un bilancio positivo per l’IC Verdi-Cafaro che ha partecipato per il quarto anno consecutivo alle finali nazionali di Scacchi di Policoro in programma dal 9 al 12 maggio 2019.

A rappresentare i colori della Città di Andria, oltre che della Scuola, due squadre di scacchisti: una della primaria “Verdi” e una della secondaria “Cafaro”, entrambe allenate dall’Istruttore federale Michele Santeramo.

Ottimo il piazzamento della scuola primaria che si è classificata nona su 40 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia. Ceci Luca ha vinto la medaglia d’oro come migliore scacchista in seconda scacchiera e Quacquarelli Nicola si è classificato sesto come migliore scacchista.

Di tutto rispetto è il piazzamento all’undicesimo posto da parte della squadra della scuola secondaria “Cafaro”.

Ai piccoli atleti scacchisti il Dirigente scolastico ha rivolto parole di encomio per aver dimostrato, anche in occasione delle finali nazionali, le qualità che contraddistinguono i veri campioni per impegno, tenacia e rispetto degli avversari.