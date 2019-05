Venerdì 17 maggio, nell'Aula del Consiglio Regionale della Puglia (via Gentile 52, Bari), all'incontro organizzato nell'ambito del progetto "Giovani In Consiglio: da Osservatori a Protagonisti" 2018-2020, il regista Gennaro Nunziante ha dialogato con una nutrita rappresentanza di studenti andriesi sul tema del cinema come forma di cittadinanza attiva.

Da Andria anche gli studenti del liceo Colasanto, che con gli studenti del Liceo scientifico "Federico II di Svevia" di Altamura, dell'IISS "G. Dell'Olio" di Bisceglie, e dei Licei "Einstein" e "Da Vinci" di Molfetta, hanno avuto occasione di sottoporre alcune domande ai referenti politici e allo stesso regista barese famoso per la sua collaborazione con Checco Zalone.