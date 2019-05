Dopo il "San Riccardo" dipinto ad Andria in occasione del “MAIS Festival”, il "Santo Marone" dipinto a Civitanova Marche in occasione del “Vedo a Colori Festival”, quella di San Sebastiano è la terza storia di un santo che Daniele Geniale ha voluto rappresentare, durante il "SUDA Festival" di Gravina in Puglia, per dimostrare l'importanza del valore di libertà di cui una figura del genere si fa portatrice.

Nel dipinto è ritratto il guerriero dell'impero romano che fu castigato dall'imperatore Diocleziano per la sua fede cristiana. Quindi elmetto e spada servono a rappresentare lo stesso militare, ma a distanza di duemila anni si è voluta fortificare la figura di San Sebastiano cercando una rivincita delle idee, della libertà contro le 3 frecce dell'ignoranza, della prepotenza e dell'intolleranza.