L'associazione Teatrale e Culturale "I Seriòmici", organizza nei mesi di giugno e luglio 2019, dei laboratori di teatro e di letture animate indirizzati al pubblico di grandi e piccini.



Le lezioni si svolgeranno due volte alla settimane, nelle giornate di martedì e giovedì presso il teatrino di San Francesco, in via Arco Piciocco, ad Andria.



Il laboratorio, così come spiegato nella video intervista ad Antonio Memeo, si pone quale obiettivo anche quello di individuare, durante il percorso artistico/formativo, nuove figure da inserire nel cast delle future produzioni.



Per info, contattare: 338.5876711 oppure inviare email a iseriomici@libero.it