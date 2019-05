Agostino Petroni presenta presso Filomondo “Memoria nueva - Storie dei guardiani della terra"

A conclusione del mese dedicato al libro e alla lettura, il prossimo mercoledì 29 maggio, alle ore 19.00, Agostino Petroni, giovane andriese, formatosi presso l’Università Bocconi e poi presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Slow Food, presenterà nella sede della Bottega del commercio equo e solidale “Filomondo”, in via Bologna, 115 ad Andria, il lavoro con il quale ha debuttato lo scorso anno nel mondo della scrittura.

Dopo aver concluso la sua formazione, Agostino decide di mettersi in viaggio per raggiungere comunità remote dell’America Latina con l’obiettivo di studiarne quella che lui chiama la resilienza gastronomica. Sa che l’esperienza lo condurrà su sentieri poco noti, in regioni lontane dalla “civiltà contemporanea”, ricca, avanzata, globalizzata. Nel suo viaggio presso comunità indigene del Brasile, del deserto colombiano e tra i resti di una città maya, l’obiettivo per cui era partito lascerà spesso il posto a incontri imprevisti con uomini e culture quasi mitiche che demoliscono lentamente le certezze del giovane viaggiatore.

Di questa sua esperienza il nostro autore dialogherà con piacere con quanti vorranno essere presenti alla presentazione del libro, promossa dagli operatori di Filomondo, dai giovani del Servizio Civile Nazionale, impegnati nelle attività della Bottega e i ragazzi dell’AVS (Anno di volontariato sociale, promosso dalla Caritas diocesana).