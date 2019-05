“Rally Matematico Transaplino": successo per la Jannuzzi/Di Donna

Anche quest’anno non è mancato l’appuntamento per gli amanti della matematica all’IC “Jannuzzi/ Di Donna e venerdì, 24 maggio 2019, si è disputata la finale del 27° “Rally Matematico Transaplino", una gara internazionale per classi a cui hanno partecipato le finaliste della regione Puglia iscrittesi alla competizione.

Anche la scuola”Jannuzzi/Di Donna” era presente con la classe 5F di scuola primaria per la categoria 5. A disputare il titolo le migliori due classi finaliste di ogni categoria arrivate in finale. I docenti delle classi terze, quarte, quinte di scuola primaria e quelli di scuola secondaria di 1° grado hanno lavorato tutto l’anno per preparare gli studenti con attività di allenamento attraverso problemi “no-standard” alle gare preliminari sostenute l’ 8 febbraio e il 28 marzo 2019 negli istituti di appartenenza. I ragazzi della 5F di Scuola primaria aveva ottenuto già in fase preliminare ottimi risultati arrivando in finale. “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati” (MichaelJordan)

Gli alunni, guidati dalla loro insegnante Pierno Antonella, nonché referente del Rally presso la scuola di appartenenza e accompagnati da genitori molto motivati e interessati, hanno sostenuto e superato la gara finale svoltasi a Barletta presso l’Istituto ”Ipsia Archimede” classificandosi al 1° posto.

Una bella soddisfazione per la dirigente, la dott.ssa Lilla Bruno, per la docente Antonella Pierno e per tutti i docenti dell’I.C.”Jannuzzi / Di Donna” che da anni ormai sostengono il tipo di metodologia proposto dal Rally con attività di cooperative learning , stimolando il ragionamento, la logica, la deduzione. Gli alunni attraverso tali attività,hanno capito che la matematica è qualcosa di più di una disciplina, perché aiuta ad affrontare situazioni di vita quotidiana, migliora l’autonomia nella gestione del piccolo gruppo e del tempo mettendo in campo le energie del singolo.