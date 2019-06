La Tèranga è da oggi una nuova Comunità di Slow Food

Il progetto della comunità Migrantesliberi che coinvolge volontari, ospiti e operatori nella realizzazione di cena conviviale che si tengono generalmente ogni ultimo venerdì del mese nella mensa della carità di via Quarti ottiene il prestigioso riconoscimento che gratifica le attività di ristorazione sociale ma anche anche di sartoria e orto sociale. Un insieme di attività che abbracciano consapevolmente la filosofia della condotta Sloow Food, che fa del buono, pulito e giusto, uno stile di vita.



Da ormai due anni a questa parte, La Téranga propone una diversità di piatti multietnici: a tavola si parla di cibo, delle sue preparazioni e si condividono storie ed esperienze di coloro che quei piatti li hanno preparati assieme ai volontari e agli operatori della comunità Migranteliberi. Gli eventi sono sempre un’esperienza umana e gastronomica che non si limita a proporre le cucine orientali ed esotiche, ma che permette di scoprire anche piatti di luoghi meno conosciuti e non per questo meno affascinanti.

Da oggi, all’interno di “Slow Food”, La Téranga con il suo cibo, i volontari, gli ospiti e gli operatori della comunità Migrantesliberi si fanno carico di questo impegno:

1) accogliere, sostenere ed integrare nel tessuto sociale i soggetti bisognosi, svantaggiati o emarginati attraverso progetti educativi, formativi, culturali autosostenibili;

2) creare le condizioni per traferire loro competenze che consentano o agevolino l'inserimento lavorativo;

3) sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle tematiche dell'inclusione sociale, integrazione, accoglienza;

4) diffondere umanità”.

«La condotta Castel del Monte – commenta il fiduciario Vincenzo Milano, nonché amico sostenitore di numerosi progetti della comunità Migranteliberi - si impegna a sostenere la missione della Tèranga, nella consapevolezza che questa “armonica interazione” tra condotta e comunità non può che generare ottimi frutti».

Sulla nomina è intervenuto anche il patron di Slow Food, Carlo Petrini: «L’adesione e la vicinanza di realtà come la vostra rafforzano tutto il nostro movimento e ci aiutano nell’impegno quotidiano che dedichiamo alla grande sfida di costruire e rafforzare sistemi alimentari che siano buoni, puliti e giusti per tutti.

Il futuro di Slow Food poggia sull’interazione armonica tra Condotte e Comunità, sulla capacità di dialogo e di relazione costruttiva tra sensibilità e inclinazioni diverse, accomunate dalla convinzione che il cibo rappresenti uno strumento di cambiamento potentissimo.

Voglio dirvi grazie per aver scelto di unire il vostro cammino al nostro e per il sostegno che avete deciso di accordare ai nostri progetti e alle campagne internazionali: azioni concrete capaci di imprimere un cambiamento tangibile e positivo per milioni di persone su tutto il Pianeta. Un caloroso benvenuto a tutti voi e grazie per quello che avete fatto, che fate e che farete».

Antonio Tucci della comunità Migrantesliberi: «Diventare una comunità Slow Food ci inorgoglisce e ci permette di allargare i nostri orizzonti su coloro che, siamo certi, potranno apprezzare la nostra opera di contaminazione umana, sociale ed enogastronomica».