Il 28 maggio, con il consueto "Finissage", si è conclusa la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea "Kromatika", promossa dall’I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto", con il patrocinio della Città di Andria e degli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

Nel corso di questo evento conclusivo, il curatore e direttore artistico, Cosimo Antonino Strazzeri, ha dialogato, alla presenza del pubblico, con alcuni degli artisti presenti nella sala conferenze dell’Officina San Domenico: Paolo Desario e Corrado Guderzo, che hanno partecipato alla mostra con delle sculture, e Ruggiero Lacerenza e Rosa Strazzeri, che hanno esposto delle opere digitali. Nel corso di questa conversazione informale, ma molto puntuale e precisa nei riferimenti culturali, gli artisti hanno parlato diffusamente delle tecniche utilizzate nella realizzazione delle opere esposte e delle loro concezioni estetiche, abilmente guidati dal curatore, che è costantemente intervenuto per invitarli ad approfondire gli aspetti più rilevanti della loro ricerca artistica.

Nonostante le differenze di età, di esperienza e di temperamento, i quattro artisti si sono trovati assolutamente d’accordo sul giudizio positivo nei confronti della mostra, sia per la qualità delle opere, sia per l’allestimento e l’organizzazione, sia per l’accoglienza del pubblico e della stampa.

Il curatore, da parte sua, ha evidenziato più volte la necessità di promuovere iniziative come queste per avvicinare il pubblico dei non specialisti all’arte ed educarne, nello stesso tempo il gusto. «Lo scopo di questa mostra e delle altre quattro da me organizzate in precedenza – ha detto Strazzeri – è anche di stimolare gli artisti a fare ricerca e a interpretare le esigenze e le tematiche della società contemporanea, realizzando delle opere interessanti e problematiche, capaci di coinvolgere chi le osserva e stimolarne la riflessione. Anche da questo punto di vista, l’operazione culturale compiuta con “Kromatika” è stata assolutamente vincente perché le opere esposte hanno stimolato il dibattito su temi molto importanti, come l’ecologia e il rapporto tra donna e arte, che sono stati affrontati nei due incontri di approfondimento del 17 e del 27 maggio».

Quest’ultimo, in particolare, è stato seguito da un numeroso e attento pubblico, che ha mostrato visibilmente di apprezzare sia gli interventi dei relatori (Cosimo Antonino Strazzeri, Porzia Quagliarella e Stefania Campanile) sia le performance teatrali e musicali proposte dalle associazioni che hanno contribuito a organizzare la serata: il centro italiano femminile, le amiche per le amiche e Theatri voluptas.

Riferendosi ai numerosi studenti presenti in sala, il curatore ha così espresso la sua soddisfazione: «Avvicinare i giovani all’arte contemporanea è di fondamentale importanza, perché li stimola al confronto con opere complesse e polisemiche, con le quali è necessario interagire in maniera critica ed esperienziale, a differenza della cultura veicolata dai mass media, che tende all’uniformità, alla semplificazione e al mimetismo sociale. Non è un caso, quindi, che la mostra sia organizzata da un’istituzione educativa, la quale attribuisce, per sua specifica funzione e vocazione, grandissima importanza alla crescita culturale e alla formazione spirituale degli alunni».

Il "Finissage" si è concluso con la proiezione di una lunga intervista di Maurizio De Giglio al curatore Strazzeri, e alla Responsabile dell’allestimento, Paola Nanni, ripresa dalla "Colasanto Press Agency" (Referente Mario Ruggiero Dimatteo). Un lungo e caloroso applauso ha suggellato degnamente la conclusione di questa esaltante esperienza, nel corso della quale, come ha evidenziato Cosimo Antonino Strazzeri: «Andria è stata a buon diritto uno dei centri dell’arte internazionale».