Alla ricercatrice Rita Petracca il Premio di Dottorato “Pasquale Pisani”

Martedì 11 giugno presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova verrà conferito il Premio di Dottorato “Pasquale Pisani”, alla presenza del direttore scientifico dell'IIT Dott. Roberto Cingolani.

Ideato e promosso dall'omonima Associazione Pasquale Pisani Onlus, nata ad Andria nel 2018 in memoria dell'andriese Pasquale Pisani, ricercatore scientifico presso lo stesso ente di ricerca genovese, il Premio di Dottorato nasce con lo scopo di incentivare la ricerca nel campo della scoperta e sviluppo di nuovi farmaci, ambito di ricerca privilegiato dal dott. Pasquale Pisani.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del premio, consistente in una elargizione di 2000 euro, è stata la dottoressa Rita Petracca, oggi ricercatrice al Trinity College di Dublino, con la sua tesi di dottorato dal titolo: "N-O-substituted B-lactams: novel inhibitors and Activity Based Probes (ABPs) for N-Acylethanolamine Acid Amidase (NAAA)"

La dottoressa Petracca è stata selezionata, tra numerosi candidati, da una commissione istituita presso lo stesso Istituto Italiano di Tecnologia e composta da scienziati di fama internazionale come il Dr. Angelo Reggiani, Principal Investigator della Linea di Ricerca “D3 Validation”; Dr. Tiziano Bandiera, Principal Investigator della Linea di Ricerca “D3 Pharmachemistry”;

Dr. Marco De Vivo, Principal Investigator della Linea di Ricerca “Molecular Modeling and Drug Discovery”;

I responsabili dell'Associazione Pasquale Pisani Onlus esprimono grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Siamo felici che uno dei primi obiettivi per cui è nata la nostra associazione veda il proprio compimento. Ci congratuliamo con la dott.ssa Petracca, siamo orgogliosi di poterle consegnare un premio a cui teniamo molto. Pasquale sarebbe orgoglioso di lei. Il Premio di Dottorato Pasquale Pisani costituisce un concreto sostegno alla ricerca scientifica e mira a supportare il lavoro dei ricercatori scientifici, come Pasquale, il cui lavoro è prezioso per l'intera società. È una piccola goccia, un piccolo sostegno alla ricerca, che per noi ha un valore enorme. La nostra intenzione è quella di rinnovare l'appuntamento con il Premio di Dottorato “Pasquale Pisani” nonché ampliare le occasioni di sostegno alla ricerca scientifica».