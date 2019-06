“A misura duomo”, la rassegna di libera espressione musicale, artistica e teatrale

«Il centro storico deve diventare non solo luogo di consumo veloce e distratto. Ha bisogno di interventi e progetti che lo rendano socialmente importante per la città. Dal punto di vista ludico e culturale, il centro storico ha bisogno di partecipazione di qualità, di divenire luogo fisico e mentale di incontro, comunità, riflessione, relax, cultura capace di identità e attrazione anche extra cittadina» con queste parole i referenti del comitato “piazza Duomo” presenta una rassegna di libera espressione musicale, artistica e teatrale che sarà realizzato nell’omonima piazza fino alla fine di luglio.

«Il destino delle attività economiche e la loro riqualificazione sono legati a questa prospettiva. La fruizione pacifica degli spazi e delle bellezze, l’accoglienza verso turisti o persone provenienti da città vicine, la presenza di diverse fasce di età devono diventare la regola, invece del flusso motorizzato e distratto.

Piazza Duomo è luogo privilegiato per bellezza, grandezza e accoglienza.

Per questo abbiamo avviato un progetto che riqualifichi la visione e la fruizione dei luoghi per i prossimi mesi, dal nome “A misura duomo”. Un concept che racchiude la vision e il luogo, la mente e il corpo di un rilancio della città storica.

Vogliamo attuare un programma di appuntamenti periodici di Danza, reading, teatro, musica live, basato su esibizioni e comunicazione di artisti e amatori andriesi con un programma flessibile e integrabile di volta in volta anche sulla base della richiesta da parte di cittadini e di massima di attività fino a fine luglio, predisponendo un unico progetto di palco minimo e non impattante sui luoghi, semplificando le procedure per le autorizzazioni per pubblico spettacolo, procedendo per l’intero programma, in modo da contenere i costi tecnici e logistici.

Il primo di questi incontri si terrà oggi, alle ore 21:00, presso piazza Duomo, con un concerto live con cover di cantautorato italiano» concludono.