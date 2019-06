Il corso per adulti dell’Ites-Les “Carafa” approda al Trinity

Diciotto alunni delle classi quarte e quinte del corso per adulti dell’Ites-Les “E. Carafa” di Andria - ne è Dirigente Scolastico il prof. Vito Amatulli -, hanno partecipato al P.O.N. Per la Scuola Competenze e Ambiente per l’Apprendimento 2014-2020-Progetto 2165 del 24.2.2017 Asse I obiettivo 10.3-Azione 10.3.1°, conseguendo, nell’ambito del Modulo “Adult Learners”, l’attestato.

Il corso si è svolto dal 24 novembre 2018 al 18 maggio 2019, con cadenza settimanale e ha visto il pieno coinvolgimento degli studenti, che si sono sentiti fortemente stimolati ad un impegno anche più proficuo nelle discipline curricolari, con un’indubbia ricaduta sul profitto. La tutor, prof.ssa Nunzia Cassano, ha affiancato l’esperta Gray Katharine Anne, per tutta la durata del corso, finalizzato al potenziamento delle competenze comunicative in Lingua inglese. Quattordici corsisti, poi, hanno scelto di partecipare all’esame di certificazione esterna Trinity, presso l’I.I.S.S.”Federico II Stupor Mundi” di Corato, nella sessione maggio-giugno, ognuno per un grade differenziato, in base al livello di preparazione raggiunto, su indicazioni fornite dall’esperto e dal tutor. Gli esiti sono stati vari e si sono attestati, a seconda del grade, fra il pass e il distinction.

La metodologia formativa, utilizzata dall’esperto, è stata caratterizzata da un approccio informale e dal learning by doing, ha previsto attività comunicative differenziate, basate su situazioni concrete di vita quotidiana. La preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione è stata preceduta da simulazioni pratiche del colloquio, dalla scelta di topic previsti per ciascun grade. Soddisfatta la prof.ssa Cassano dell’esito degli esami, ma soprattutto convinta che i corsisti siano in possesso di competenze, spendibili nel mondo del lavoro, ma anche utili nelle esperienze di vita.