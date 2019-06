Festa Liturgica “San Luigi Gonzaga” a Castel del Monte

La comunità parrocchiale San Luigi a Castel del Monte detta anche “Santa Maria a Monte”, celebra la festa parrocchiale venerdì 21 giugno 2019.

«Per la nostra Comunità – commenta don Riccardo Agresti - la Festa parrocchiale è un avvenimento importante e unico perché, nel fare memoria della figura di San Luigi ci offre una grande opportunità di fare Chiesa.

Nel giorno della memoria liturgica di San Luigi ci raccoglieremo attorno all’altare, alle ore 19.30, ed insieme vivremo la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Luigi Mansi.

Questa è certamente una grande occasione per fortificare l’unione tra tutti noi e per dare maggiore slancio alla vita comunitaria, soprattutto in occasione del periodo estivo che vedrà tanti eventi realizzarsi all’interno della comunità parrocchiale.

Questa sarà anche la circostanza per informare e divulgare il programma estivo della Parrocchia, pensato ed curato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per gli Affari Economici, “Paesaggi umani e spirituali”.

Questo programma già nel suo titolo descrive il progetto: costruire una comunità fondata su valori condivisi di accoglienza e solidarietà, integrando le vicende umane con un percorso spirituale, per realizzare un paesaggio nuovo, di grande armonia.

La parrocchia di San Luigi al servizio del Progetto Diocesano “Senza sbarre”, ed il Progetto Diocesano “Senza sbarre” al servizio della parrocchia di San Luigi.

I momenti culturali ed i percorsi spirituali si intrecceranno, toccando diversi temi con incontri spirituali e spettacoli culturali, teatrali, musicali e ricreativi».