Maturità 2019, oggi il via per 850 studenti delle scuole andriesi. Si parte con la prova di Italiano

Sono 850 i maturandi 2000 andriesi: così si definiscono i ragazzi che sosterranno da oggi la Maturità e che contano ormai le ore per l’avvio della prova più temuta di tutta la carriera scolastica.

Sono tante le novità per il 2019: prima di tutto, addio al "quizzone", la temuta terza prova, e addio alla tesina. Fino all'anno scorso gli studenti potevano aprire l'orale di maturità con la presentazione della tesina, un percorso multidisciplinare costruito a partire da un argomento da loro scelto. Quest'anno la tesina è stata abolita ed è stata rimpiazzata da una relazione sull'alternanza scuola lavoro. L'orale si svolgerà a partire da un argomento predisposto dalla commissione e sorteggiato dal candidato il giorno stesso del colloquio d'esame.

Oggi è il giorno del primo scritto di italiano, che sarà uguale per tutti i maturandi indipendentemente dall'indirizzo di studio, andrà scelta una traccia tra quelle messe a disposizione del Miur, da svolgere in un massimo di sei ore con il solo aiuto del vocabolario d’italiano.

Ecco le tre tipologie di tracce tra le quali potrai scegliere per il primo scritto che il Miur proporrà all'esame di Stato 2019:

Prima prova maturità, tipologia A: traccia dell’analisi del testo: il Miur propone due possibili analisi del testo, che possono essere un brano di prosa o una poesia di un autore italiano vissuto nel periodo compreso dall'Unità di Italia ad oggi. Il maturando dovrà scegliere quale delle due tracce analizzare.

Prima prova maturità, tipologia B: testo argomentativo, traccia novità del 2019. Questa tipologia presenta a sua volta tre tracce che possono essere d'ambito: artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico.

In questo tipo di traccia dovrai scegliere di quale argomento parlare, sia in che modo svilupparlo.

Prima prova maturità, tipologia C: traccia del tema di attualità: è il "tema d'ordine generale". Quest'anno il Miur fornirà due tracce d'argomenti vicini alle esperienze dei maturandi.

In bocca al lupo ai nostri maturandi!