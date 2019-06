La splendida Puglia vissuta a bordo di auto d'epoca: è il giorno de "Le Perle del Sud"

É il grande giorno de “Le Perle del Sud".

Più di una semplice manifestazione per appassionati di motori: è un vero e proprio progetto per lo sviluppo del territorio, organizzato dal “Murgia Museum Proscia e Bruno” di Cassano delle Murge, punto di riferimento in Italia per tutti gli appassionati delle "ruote classiche".

Il progetto ha come obbiettivo la valorizzazione del nostro splendido territorio, conosciuto e vissuto a bordo d'auto d'epoca: un'idea semplice quanto straordinaria. Le "perle" della Puglia (e della Basilicata: ci sono ovviamente anche i Sassi) - i suoi centri storici, le sue piazze, le ricche campagne, la costa ricca di colori e profumi, il suo sole - attraversate e vissute a bordo di auto ricche di storia e di passioni: un mix eccezionale.

Un grande tour - con prove di regolarità - che attraverserà Cassano, Andria, Castel del Monte, Matera, Alberobello, Ostuni, Monopoli, Polignano, Santeramo.

Questo il ricco programma che prenderà avvio oggi a Cassano da piazza Moro:

Mercoledi 19 Giugno 2019

Arrivo nel pomeriggio a Cassano delle Murge; iscrizioni, presso il Murgia Museum , ritiro del numero e briefing sul percorso.

Sistemazione in struttura convenzionata

Visita al santuario Santa Maria degli Angeli, patrona del paese, ed al centro storico.

Partecipazione ad una sagra di paese con danza e e degustazione piatti tipici

Pernottamento in struttura convenzionata.

Giovedi 20 Giugno 2019



Partenza da Cassano delle Murge in direzione Andria

Sosta e visita guidata a Castel del Monte, riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO nel 1996, castello del XIII secolo, costruito da Federico II di Svevia

Pranzo in struttura convenzionata con degustazione di piatti tipici

Partenza in direzione Matera, capitale della cultura 2019.

Visita guidata ai Sassi, Patrimonio mondiale dell’ umanità ad opera dell’UNESCO dal 1993 e alla casa Grotta tipicamente arredata

Cena e visione panoramica dei Sassi di sera

Pernottamento in struttura convenzionata

Venerdì 21 Giugno 2019

Partenza da Matera in direzione Alberobello

Visita guidata ai Trulli , anch’essi riconosciuti come Patrimonio dell’ umanità dall’ UNESCO nel 1996; i più antichi, oggi presenti, risalgono al XIV secolo, visita tra i vicoli e del Trullo Sovrano

Tempo libero per lo shopping

Pranzo in struttura convenzionata con prodotti tipici

Partenza da Alberobello in direzione Ostuni

Visita della Città Bianca attraverso il caratteristico centro storico e visita alla Cattedrale risalente al XV secolo in stile gotico e del Museo delle civiltà preclassiche

Cena con prodotti tipici

Pernottamento in struttura convenzionata

Sabato 22 Giugno 2019

Partenza da Ostuni in direzione Monopoli.

Arrivo al porto e partenza, a bordo di un Caicco e di altre imbarcazione, per un tour in mare fino a Polignano a Mare. Giunti qui, si può ammirare la bellissima scogliera che si innalza maestosamente dinanzi a noi, sarà servito un aperitivo a bordo fatto di prosecco e stuzzichini, inoltre ci saranno ampi spazi prendisole per potersi rilassare e la possibilità di fare il bagno a largo grazie a una comoda scaletta che scende in acqua, il tutto accompagnato da musica. Successivamente si rientra a Monopoli.

Tempo libero.

Partenza per Polignano

Pranzo in struttura convenzionata

Resto della giornata libera per poter godere dello splendido mare, della visita del borgo antico e shopping

Pernottamento in struttura convenzionata

Domenica 23 Giugno 2019

Partenza per Santeramo con sosta alle cantine Viglione con visita delle cantine e degustazione vini e prelibatezze

Partenza in direzione Cassano delle Murge

Pranzo in struttura convenzionata e premiazioni

Visita guidata al piano terra del Murgia Museum che ospita il laboratorio di restauro e una ampia esposizione di ricambi per auto e moto d’epoca plurimarche. La seguente visita sarà accompagnata da qualificato restauratore di auto storiche in grado di illustrare le fasi del processo di restauro di una vettura d’epoca.

Visita al piano superiore del Museo che è riservato alla esposizione di mezzi di trasporto d’epoca già restaurati o conservati di notevolissimo valore storico a partire dalle auto dei primi anni del novecento. Nella stessa visita al piano superiore sarà possibile consultare documenti e riviste o manuali tecnici relativi alle epoche descritte dalla presenza delle stesse auto. Una guida di estrema competenza sarà in grado in questa fase di portare gli ospiti a un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo seguendo le datazioni delle auto esposte, con dovizia di particolari tecnici. Ad integrazione delle vetture esposte il Murgia Museum dispone di oggetti di rilevante interesse storico legati alla vita quotidiana ed al divertimento delle varie epoche.