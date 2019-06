A New York approda la promozione "We are in Puglia".

La nostra regione conquista il cuore dell'America e fino al 3 luglio lo spot che passa in rassegna le bellezze architettoniche e non solo della Puglia sarà trasmesso a Times square, a random su un maxi schermo.

Una piazza che è attraversata da 450mila persone al giorno, una vetrina importantissima per la nostra regione che sarà video proiettata ogni 10 minuti. Tra le immagini anche due significative del nostro maniero federiciano: una ripresa dall'alto del castello ottagonale ed una frontale che ben raccontano la dimora d'incanto voluta da Federico II di Svevia.

La campagna pubblicitaria di Pugliapromozione, l'agenzia della Regione che si occupa di turismo, si indirizza sempre più ai turisti americani.

Negli ultimi quattro anni c'è stato infatti un incremento dell'87% di arrivi dagli Stati Uniti. Numeri importanti che adesso si vogliono superare con lo spot di 15 secondi in bella vista nel paese della Grande Mela.