A conclusione dell’anno scolastico 2018/19 i bambini della scuola dell’Infanzia “Don Milani”, sono stati coinvolti nella preparazione della festa di fine anno dal titolo: “Noi al Castello…con Federico II di Svevia”. L’organizzazione della festa di fine anno è sempre un’ottima occasione d’incontro tra i bambini, le famiglie e le insegnanti, oltre che un momento dedicato ai saluti prima della lunga pausa estiva.



«Il luogo che abbiamo scelto per condividere questa esperienza – commenta la maestra Lucia Giorgio - è stato il nostro maniero federiciano, dopo che, nei giorni precedenti all’uscita abbiamo ricevuto nella nostra scuola la visita speciale dell’Imperatore e di sua moglie Bianca Lancia. Sono venuti a raccontare la loro storia e ad invitare i nostri bambini e tutto il personale della scuola a trascorrere una mattinata presso la loro residenza, Castel del Monte appunto.

La giornata del 7 giugno scorso è stata strutturata in diverse attività e ha visto il coinvolgimento di tutti i bambini delle tre fasce d’età della nostra scuola. I bambini di 5 anni, accompagnati dalle docenti e dalla guida turistica Alessandra Pisani, si sono recati su al Castel del Monte dove la dott.ssa Pisani con professionalità e gentilezza ha fatto visitare la zona circostante e poi ci ha condotti all’interno del castello fornendoci numerose informazioni sul monumento che è oltretutto patrimonio Unesco. Grazie alla sua semplice e lucida spiegazione, questa bellissima fortezza medievale è apparsa ai nostri bambini un po' meno enigmatica e più affascinante. Esperienza unica per i piccoli è stata proprio quella di essere arrivati all’interno delle maestose torri di oltre 20 metri per poter godere del meraviglioso panorama della nostra città: “Andria Fidelis”, come la chiamava l’Imperatore.

I più piccoli sono stati accolti e coinvolti in una attività manipolativa presso la struttura “L’altro Villaggio”. Nella stessa struttura si è svolto un momento di condivisione con spettacolo finale per il saluto ai compagni che hanno ultimato questo percorso e che adesso si apprestano ad entrare alla Scuola Primaria».