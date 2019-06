"Novecinquesei. Storie della resistenza di un soldato"

Francesco Grasso, di Barletta, ufficiale dell’esercito italiano durante il periodo fascista, nel 1943 si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Fu arrestato e pagò con ventidue mesi di atroce prigionia il suo dissenso al regime. Durante la carcerazione tenne un diario scritto sfruttando gli spazi bianchi tra le righe di un minuscolo messale. Quel diario, ritrovato e trascritto, è ora il libro "Novecianquesei. Storie della resistenza di un soldato" pubblicato da Durango Edizioni.



La lettura del libro immerge chi legge nella personalissima, eppure di portata storica, vicenda di un degno figlio di quella Barletta che, sia pure tardivamente, è stata insignita, l’8 maggio 1999, della medaglia d’oro al merito civile, per i tragici eventi del 12-24 settembre 1943; nonché della medaglia d’oro per il valore militare, per la resistenza messa in atto nei giorni 8-12 settembre. Riconoscimento, quest’ultimo, giunto solo il 7 luglio 2003 e che il Colonello Grasso avrebbe meritato di vedere con i suoi occhi.

Novecinquesei sarà presentato ad Andria, martedì 25 giugno, con inizio alle ore 19.00. La presentazione avverrà nel suggestivo chiostro del Seminario Vescovile, col patrocinio della Biblioteca Diocesana. Interverranno Roberto Tarantino, Sabino Zinni, Felice Di Lernia, don Mimmo Basile, Damiano Landriccia, Paolo Farina.

Si tratta di un libro che testimonia un sacrificio realmente avvenuto, e per questo emoziona, ed è un libro che ci parla di una tensione morale, quella della Resistenza, su cui periodicamente è giusto tornare a riflettere. L'ingresso è libero, si consiglia di non mancare.