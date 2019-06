"Vi racconto il mio piano", concerto serale a Castel del Monte

Nell’ambito delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, venerdì 05 luglio alle ore 20:00 il sito di Castel del Monte ospiterà il concerto / spettacolo "Vi racconto il mio piano" di e con Mirko Lodedo, prodotto dall’associazione Culturale "La Ghironda" e "Casarmonica".

L’Associazione Culturale La Ghironda, da sempre conosciuta per l’organizzazione dell’omonimo "GHIRONDA Summer Festival", in tutti i suoi progetti assume l’impegno di valorizzare attraverso la musica i luoghi più suggestivi del territorio Pugliese. Tra i più importanti rientra PIANO LAB, il festival diffuso che in varie località della regione fa incontrare, intorno a concertisti di fama internazionale, cultori della tastiera o anche semplici appassionati, per offrire loro l’occasione di testare il proprio talento. Una serie di concerti sparsi nelle più belle località turistiche pugliesi e in luoghi di particolare interesse paesaggistico organizzati per far festa nel segno della musica in maniera partecipata proponendo una serie di tappe in luoghi di singolare fascino.

Vi racconto il mio piano è un progetto artistico in cui linguaggi come la narrazione, il video e il disegno luci sono al totale servizio di un concerto di piano solo, animato da musiche originali, scritte ed eseguite dallo stesso Lodedo che racconterà le sue più significative ed improbabili tappe, legate ad un percorso musicale pieno di umanità.

La manifestazione in programma è compresa nel biglietto ordinario.

Per l’occasione il Castello osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 20:00 alle 23:00 con ultimo ingresso consentito al pubblico fino alle 22:15.