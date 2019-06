“Arte, creato, inclusione”, un incontro sui diversabili

Oggi, in via De Nicola 15, alle ore 19:30 si terrà l’incontro di formazione dal titolo “Arte, creato, inclusione” rivolto ai catechisti, agli animatori della carità e agli operatori sociali che intervengono nell’ambito della diversabilità. A tenere l’incontro sarà la dott. Mara Leonetti, membro dell’equipe diocesana dell’Ufficio Catechistico e specializzata nelle nuove forme di annuncio del Vangelo soprattutto per quanti vivono una situazione di particolare disagio. L’iniziativa si inserisce nella mostra “Visibile” inaugurata giovedì scorso, e aperta sino al 30 giugno presso la futura sede della Caritas Diocesana, che inizia pian piano a rendersi utile per le esigenze pastorali della diocesi a cominciare da questa iniziativa che si interessa di una particolare forma di povertà, spesso dimenticata dalla consueta prassi pastorale.

Il progetto “Visibile” ha tra gli obietti appunto quello di richiamare la comunità cristiana e civile all’inclusione sociale di quanti vivono la disabilità a cominciare dai luoghi propri dell’appartenenza cristiana, quali la parrocchia, gli incontri di catechesi, l’assemblea liturgica, i gruppi oratoriali, le associazioni. Aver realizzato nel corso di questi ultimi anni dei laboratori artistici su alcune tematiche di fede, ha permesso alla Caritas Diocesana e alle realtà legate al mondo ecclesiale che hanno collaborato alla realizzazione di questi laboratori, la possibilità di sperimentare una forma nuova di annuncio attraverso la bellezza. Una possibilità che papa Francesco ha incoraggiato nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, invitando i cristiani a riscoprire la “via pulchritudinis” quale metodo per l’evangelizzazione. Il tema approfondito in questa annualità è stata la custodia del Creato.

A partire da questa riflessione, l’incontro di giovedì prossimo sarà anche l’occasione per confrontarsi su quali proposte si sta lavorando a livello locale per una sempre maggiore efficace inclusione dei diversabili nelle nostre comunità, soprattutto della fascia giovanile.

Ricordiamo inoltre che la mostra "visibile" sarà aperta sino al 30 Giugno dalle ore 18 alle ore 21,00 in via De Nicola 15 ad Andria con ingresso gratuito. Durante la mattina sarà aperta solo su prenotazione. La Caritas Diocesana invita in particolar modo la partecipazione di adolescenti e giovani e dei gruppi parrocchiali che negli stessi giorni vivranno l’esperienza dell’oratorio estivo: potrebbe diventare l’occasione per una buona uscita tematica all’interno delle giornate oratoriali. Per informazioni mail andriacaritas@libero.it tel.: 3284517674.