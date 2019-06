Bellezza infinita, l'aurora dalle dita di rosa accarezza Castel del Monte per il solstizio d'estate Copyright: n.c.

Uno spettacolo di bellezza tenue, delicata eppure potente: è quello a cui hanno assistito coloro che hanno scelto di trascorrere il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, a Castel del Monte, immersi nella luce rosa dell'aurora di omerica memoria.

Il solstizio d'estate, che rappresenta l'inizio della bella stagione, è sempre stato nella storia occasione di feste, come i Litha nel neopaganesimo o la natività cristiana di Giovanni Battista.

In astronomia è invece definito come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima.

Così curiosi e appassionati si sono ritrovati ai piedi del maniero federiciano a veder sorgere l'alba, accompagnati dai “Suoni all’alba dell’estate” eseguiti dall’ensemble d’ottoni “Amici della musica”, coordinato dal maestro Michele Cantatore, che ha regalato l’accoglienza musicale del nuovo giorno proprio all’alba, uno dei momenti più magici. Non solo musica, ma anche meditazione dei sette raggi a cura di Lilamayi Laura Angelica.

Il luogo suggestivo, da cui si abbraccia con un solo sguardo tutto l’altopiano delle Murge, il sole che sorge accolto dalla musica, il privilegio di uno dei monumenti più ricchi di storia e di fascino del nostro territorio: tutti ingredienti che hanno reso memorabile il benvenuto dei pugliesi all'estate.