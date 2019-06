«La festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù di quest’anno è per la nostra comunità un appuntamento carico di grazia. Infatti, in occasione della festività del Sacro Cuore di Gesù di venerdì 28 giugno, avremo la gioia, tra gli altri momenti formativi, di riflessione e di spiritualità della settimana, di inaugurare i nuovi locali del centro pastorale parrocchiale, con i nuovi ambienti per le attività della comunità», afferma il parroco don Adriano Caricati.

Una tappa importante, lungamente desiderata: nuovi e più ampi spazi, in cui svolgere le attività pastorali ordinarie di una comunità in crescita, che si estende e che vede sempre più la presenza di bambini e coppie giovani.

L’inaugurazione del nuovo complesso di ministero pastorale è articolato in nuove aule per la catechesi e gli incontri formativi dei gruppi parrocchiali, una sala incontri per convegni, conferenze che può ospitare fino a 90 persone, una biblioteca e sala-studio di comunità, luogo per accogliere studenti, ma anche adulti che vogliano accedere alla rete internet attraverso i supporti digitali o alla lettura e studio personale di testi, gli uffici parrocchiali in cui le varie realtà associative presenti nella comunità possono assolvere alle missioni ordinarie verso i laici della comunità.

La realizzazione dei nuovi spazi ha permesso il rifacimento integrale della centrale termica e idrica di tutto il complesso parrocchiale, al fine di garantire una significativa e maggiore attenzione all’efficienza termina e al risparmio energetico. La parrocchia, inoltre, da diversi anni ha un impianto fotovoltaico che, con l’attuale intervento edilizio è stato ulteriormente potenziato.

Una tappa importante, lungamente desiderata, benedetta dal Signore con la presenza del Vescovo Luigi Mansi che, venerdì 28 giugno, benedirà gli ambienti subito dopo la celebrazione eucaristica delle 19.30, durante la quale conferirà il ministero dell’accolitato al giovane Alessandro Tesse, seminarista della comunità del Sacro Cuore di Gesù. Prenderanno parte al momento i tecnici progettisti e direttori dei lavori, i componenti dell’ufficio diocesano per l’edilizia di culto e le imprese che hanno realizzato l’opera. Un’opera che diventa fruibile ma che rappresenta solo il primo lotto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione che a partire dalle prossime settimane interesseranno anche la Chiesa e gli altri spazi della vita pastorale parrocchiale.

Una settimana importante dunque, per tutta la parrocchia che si ritrova a gioire e a festeggiare la presenza in un territorio ormai da 66 anni. Una presenza che passa non solo attraverso gli spazi fisici, che si rinnovano e ampliano, presidio di legalità e sicurezza e non solo di culto, nel quartiere e nella città, ma anche e soprattutto attraverso le persone che l’hanno abitata e la abitano ancora, modelli e testimonianze di vita, necessarie alle persone che vi abitano, quanto alla città.

Una settimana di festa iniziata con la passeggiata ecologica all’alba di domenica 23 giugno che ha visto la partecipazione di 150 persone, alla riscoperta del sito naturalistico di “Quercia Maccarone”, anche motivo per riflettere sullo scempio perpetrato a danno dell’ambiente dalla scelleratezza dell’uomo; una settimana che ha visto concludersi l’oratorio estivo “G.R.E.S.T. 2019 Super Santos” con il coinvolgimento di bambini e ragazzi ma anche famiglie e animatori.

Una settimana che vedrà tra gli appuntamenti, giovedì 27 alle ore 19 la tradizionale celebrazione eucaristica con gli ammalati della comunità parrocchiale, momento durante il quale sarà conferito il sacramento dell’Unzione degli Infermi, appuntamento sentito per l’intera comunità, che ha a cuore il tema della sofferenza e che mediterà durante la serata di giovedì con lo spettacolo teatrale “Fiori di Coraggio” (regia di Luciano Simone) portato in scena dal gruppo di AMA “Fiori d’Acciaio”. Il tempo, il dolore, la morte ma soprattutto la vita, i temi della pièce teatrale che vede la partecipazione di donne segnate dall’esperienza del dolore, che con giochi di luci e ombre, con musica e parole, racconteranno il “coraggio” di continuare a essere felici.

E ancora, sabato 29 giugno, a partire dalle 21.30 la comunità si ritrova per cenare insieme in oratorio, ascoltando il reading musicale “Canzoni e Parole”, omaggio a Lucio Battisti e a Giacomo Leopardi, tra letture, canzoni e aneddoti.

A conclusione della settimana, domenica 30 giugno, dopo la celebrazione Eucaristica sul sagrato della Chiesa parrocchiale, e la processione tra le vie del quartiere, dalle ore 21, si terrà la serata di festa in oratorio allietata con musica live della band “RagazziperBere”, tra stand gastronomici e estrazione biglietti lotteria parrocchiale.

La cittadinanza è invitata a partecipare ai vari momenti.