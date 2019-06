​Open day “code felici” al Giardino Mediterraneo

I volontari della Save a dog life, associazione che opera all'interno del canile-rifugio La guardiola ad Andria, ed i soci di Legambiente Andria danno appuntamento a tutti gli interessati sabato 29 Giugno al Giardino Mediterraneo presso la villa comunale. L'evento, che si svilupperà in diverse fasi durante tutto il pomeriggio, ha lo scopo di aumentare la consapevolezza nel rapporto uomo-cane in una città, Andria, che non vive sempre serenamente il proprio rapporto col randagismo e con gli amici cani in genere.



L'iniziativa si fonda su una partnership con Legambiente Andria, padrona di casa, e con il Centro Aperto Polivalente per minori LOL. Durante il pomeriggio, infatti, i volontari junior mostreranno ciò che hanno appreso durante il progetto “Diventa volontario in canile junior", grazie a degli ospiti d’eccezione: alcuni dei cuccioli ospitati dalla struttura La Guardiola.

Seguirà un incontro aperto con l'avvocato Massimiliano Vaccariello, referente e consulente ENPA Barletta, che ci illustrerà quali sono le mosse corrette per segnalare e quindi aiutare un cane vagante, ferito o in difficoltà.

A conclusione dell'open day i volontari offriranno ai presenti un aperitivo per continuare a godere fino a sera del bellissimo spazio del giardino.