È entrata ufficialmente nel vivo, così come anticipato nei giorni scorsi, la settimana di festa parrocchiale della comunità del “Sacro Cuore di Gesù”, ad Andria.

Nella serata di ieri, la presenza di sua eccellenza Mons. Luigi Mansi per la celebrazione eucaristica e la benedizione dei nuovi locali pastorali della comunità, un primo passo verso il completamento di un’opera più grande, quale l’ampliamento dell'aula liturgica vera e propria, e i lavori di ristrutturazione che riguarderanno anche gli spazi oratoriali, per una comunità in continua crescita e alla ricerca di ulteriori spazi. Comunità, questa, che si è adunata con calore e affetto per assistere alla cerimonia di conferimento del ministero dell’accolitato al giovane Alessandro Tesse, seminarista della comunità religiosa. Nobile e benefico è stato il dono di un defibrillatore da parte del Rotary Club locale, utile alle cause comunitarie e vitale in talune circostanze, a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, parrocchiani e non.

Dopo la passeggiata ecologica presso la “Quercia Maccarone” di domenica mattina e la chiusura dell’GR.EST. 2019 “super santos”, tra serate di aggregazione e attività di convivio comunitario vissute da animatori e ragazzi della parrocchia assieme alla preziosa presenza dei più grandi, Don Adriano Caricati ricorda ai nostri microfoni gli appuntamenti ancora in programma, tra spettacolo, cultura, musica e gastronomia. L’occasione, chiaramente, è stata propizia per soffermarsi anche sui due importanti e attesi appuntamenti vissuti con gioia ed emozione nella serata di ieri.

Qui, invece, in allegato vi è l’intero programma settimanale.

-Domenica 23 Giugno, ore 05.30 passeggiata ecologica presso Quercia Maccarone. Ore 10.00 Mini torneo di calcio, ping-pong e calcio balilla per bambini e ragazzi in oratorio.

-Lunedì 24, ore 21.15 Partita finale calcetto genitori G.R.E.S.T. 2019.

-Giovedì 27 Giugno. Ore 19.00 celebrazione eucaristica con gli ammalati (Unzione degli Infermi). A seguire spettacolo teatrale "Fiori di Coraggio", in collaborazione con l'associazione "Fiori d'Acciaio" e l'istituto "Quarto di Palo".

-Venerdì 28 Giugno, ore 19.30 Celebrazione solenne presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, conferimento ministero dell'Accollato ad Alessandro Tesse! Seguirà la benedizione dei nuovi ambienti parrocchiali. Momento di festa in Oratorio.

-Sabato 29 Giugno, ore 20,30 Reading musicale "Canzoni e Parole" (omaggio a Lucio Battisti e a Giacomo Leopardi, tra letture, canzoni e aneddoti). Ore 21.30 Cena Comunitaria (prenotazioni segreteria parrocchiale)

-Domenica 30 Giugno, ore 19.00 Celebrazione Eucaristica sul sagrato della Chiesa Parrocchiale. Seguirà processione tra le vie del quartiere. Ore 21.00 Serata di Festa in Oratorio con Musica Live dei "Ragazzi perBere", Stand Gastronomici ed estrazione biglietti lotteria parrocchiale.