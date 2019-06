Quando un andriese fregò Mussolini

La differenza nei comportamenti tra ricchi e poveri è antica quanto il mondo. Solo gli antichi ebrei avevano indovinato tutto: ogni settant’anni si azzeravano le proprietà e si ricominciava daccapo tutti alla pari. Quanto sia durato questo regime la Bibbia non lo dice.

La storia racconta che la differenza si evidenziava soprattutto nelle relazioni sociali e in particolare per l’avvio delle pratiche matrimoniali.

Per fare incontrare i giovani le famiglie povere organizzavano le feste in casa nelle più svariate occasioni: un po' di frutta e fichi secchi con un buon bicchiere di vino, qualche dolce fatto in casa con un po' di rosolio e il gioco era fatto: il fratello portava i suoi amici, la sorella le sue amiche mentre i cugini allargavano la cerchia. I genitori sorvegliavano e spingevano all’incontro a seconda della urgenza.

Nei palazzi di Andria la musica non era molto diversa. I ricchi raramente davano feste in casa gelosi come erano della loro ricchezza, anche se li amalgamava l’origine agraria. Infatti, i nobili andriesi erano pochi e spesso il titolo nobiliare se lo compravano quando raggiungevano un certo patrimonio terriero. I matrimoni rigorosamente tra di loro si facevano per procura (erano i genitori o i sensali che provvedevano a facilitare il contratto). Almeno una volta l’anno, però, i grossi proprietari con prole al seguito si riunivano in una masseria per una festa danzante: in realtà era l’occasione per annunziare nozze imminenti oppure per favorire “spontaneamente” nuovi fidanzamenti. Qui non serviva la frutta secca perché ciascuno esibiva il meglio della propria cucina. Anche qui la sorveglianza degli adulti era rigorosa sia nei consigli da dare ai figli prima della festa sia nelle occhiate durante la stessa. Il tutto mirava a cumulare il patrimonio: quand virsiur port? Questo spiega gli ingenti patrimoni agrari che si sono cumulati negli anni.

Non aveva programmato diversamente le cose don Aurelio per la figlia: voleva un genero con una grossa dote terriera e la figlia doveva obbedire. Anche perché incontrandosi sempre tra di loro non era facile conoscere altri giovani fuori dal loro rango. Ma il fato le costumanze umane non le segue e spesso interviene a sparigliare le carte.

Don Aurelio aveva chiuso per il matrimonio della figlia un buon affare: "che importa che il promesso genero fosse basso e bruttino, l’occhio si abitua", diceva don Aurelio alla figlia che recalcitrava. Quando la figlia protestava il padre rispondeva cinico: "a tutto c’è rimedio. Starà tanti giorni in campagna, chi viene a vedere i fatti tuoi? E poi per sottolineare la bontà di quello che diceva aggiungeva: vedi tuo padre è bello? Peraltro sono calvo da quando ero piccolo eppure tua madre non pensò due volte a prendermi e fece un affare. In realtà ci aveva pensato e molto, ma non aveva alternative".

C’era però una usanza ad Andria per la vigilia di san Pietro. Si mettevano grossi sassi dietro le porte degli uomini calvi in modo da impedirne l’uscita il giorno dopo. La pietra liscia interpretava la pelata. Queste pietre enormi con delle funi erano legate ai battenti in modo che all’indomani le persone non potessero uscire. Intanto la gente che passava e vedeva i massi ironizzava sulla circostanza: "dè iavt nu sploit". Non c’era cattiveria nella frase ma era un modo bonario per suscitare ilarità. Si potrebbe dire che era la versione per gli adulti del gioco dei ragazzini: "u vindiun" che quando era buono consisteva nel suonare il campanello e scappare, nella versione cattiva invece si lanciava una pietra contro una vetrina e si scappava immaginando già le parolacce dei malcapitati proprietari.

Ebbene, la mattina del giorno di san Pietro a uscire subito da casa fu la moglie e la figlia di don Aurelio per andare a messa. Ovviamente, riuscirono a malapena a “sgarassè” il portone ma non ad aprirlo. Dalla feritoia cominciarono a gridare ai passanti perché provvedessero a rimuovere le pietre. Nonostante la buona volontà l’impresa non era facile perché le pietre erano proprio grosse. Fino a quando non passò su un traino un ragazzo avvenente e muscoloso, un contadino avvezzo alle fatiche. Fu lui a legare al traino una alla volta le pietre con le stesse funi che le tenevano legate ai battenti del portone. E così rimosse le pietre facendo uscire le due donne. La mamma ringraziò il ragazzo per l’aiuto prestato mentre il ragazzo rispondeva: “doue bell uagnidd nan s’allassn achius”. Un dardo era partito e aveva colto l’obiettivo. La ragazza durante la messa non riuscì a pensare ad altro. Alla fine pregò la Madonna: perché a me deve essere negato un ragazzo bello? In realtà non era solo la bellezza fisica che l’aveva colpita quanto le buone maniere e la delicatezza con cui si era espresso.

Il ragazzo, ovviamente, da quel giorno cominciò a passare spesso sotto quel palazzo nella speranza di poter rivedere quella ragazza che così bella gli era apparsa: “giovane e bella in sogno mi parea donna vedere” (Dante, Purgatorio). A lui sembrò di non essere fortunato, in realtà la ragazza aveva preso l’abitudine di andare a ricamare dietro al finestrone: per avere più luce, diceva alla mamma, in realtà per tenere sotto controllo la strada. “Se è passato una volta passerà ancora” aveva pensato. E in effetti lei cominciò a vedere che almeno una volta al giorno il ragazzo era da quelle parti e lei lo vedeva con il cuore in subbuglio.

Intanto lei diventava sempre più scostante nei confronti del fidanzato imposto. Ma mentre il padre non ci facesse caso, la madre cominciò a capire che qualcosa non andava.

Un mesetto dopo le due vanno di nuovo a messa. Il ragazzo si era fatto trovare lungo il percorso. La mamma non se lo ricordava, ma se lo ricordava benissimo la figlia che camminava dando il braccio alla mamma mentre lo sguardo era rivolto sempre all’indietro. Anche in chiesa la ragazza si girava continuamente, ma “l’adone” era rimasto fuori. Lo rivide all’uscita e questa volta non sfuggì nemmeno alla mamma. Nulla di fatto e si rientra a casa. Tra le due intanto comincia un dialogo molto disordinato, fatto di allusioni più che intendimenti.

Era giunto il momento di rompere il circuito del silenzio: la ragazza non usciva quasi mai e comunque mai da sola, il ragazzo si era convinto che i pensieri di lei erano tutti per lui, anche se sapeva che difficilmente gli sarebbe stato concesso di salire lo scalone del palazzo. La mamma era preoccupata di come comunicarlo al marito che intanto continuava a fantasticare sui terreni del “fidanzato” della figlia. Come sempre tocca alle mamme risolvere i problemi. La domenica successiva dopo essere uscita dal portone vide il ragazzo. Immediatamente disse alla figlia di aspettare un attimo perché aveva dimenticato il velo da mettere in testa in chiesa; malaccorta perché si vedeva il velo legato alla borsetta. L’attimo durò qualche minuto il tempo per consentire ai due ragazzi di dichiararsi esplicitamente. Il ragazzo si era informato e sapeva tutto di lei e anche la constatazione di suo padre che gli aveva detto: “nan avaie credd a sunn”; la ragazza non conosceva nulla di lui e apprese che era uno bravo a condurre i terreni degli altri perché la sua famiglia non ne aveva. Di tutto questo la mamma si informò appena uscite dalla messa. Ora serviva un piano.

A tavola una sera la donna disse al marito: “ho visto tua figlia socializzare con le suore, non è che ha qualche intenzione?”. Il marito ricorse subito a un vocabolario da trivio per esprimere la sua avversità. La moglie sapeva che il marito ricorreva a quel linguaggio quando non aveva argomenti a disposizione. Per questo non si impressionò. La sua esperienza a fianco di quell’uomo preoccupato solo di accumulare terreni quasi in gara con gli altri latifondisti non era stata felice: era l’ora perfetta per la vendetta. Erano ricchi, vivevano sul palazzo, ma lei non aveva mai potuto disporre di tanta ricchezza per una vita “normale”. Per questo ora era totalmente schierata a fianco della figlia. D’accordo le due una sera (unico momento in cui la famiglia era unita) calano l’asso: “ Io me ne vado in convento piuttosto che sposare quello che mi avete proposto”. “Bene, disse il padre, vai ma senza un ettaro di terra”. “No, caro mio, per entrare in convento ci vuole la dote e non avendo noi soldi ti tocca frazionare le terre”, giocò pesante la moglie. Quello che uscì dalla bocca di don Aurelio il vostro narratore non può riferirlo, pur avendone sentite tante nella vita.

Il problema non era cedere parte dei terreni ma la ironia che lo avrebbe aggredito a causa della proprietà in calo anziché in aumento. La notte per lui fu agitata tanto che a un certo momento sveglia la moglie che faceva finta di dormire: “ma chi è questo ragazzo?” chiese sfinito. “È un ragazzo in grado di portare avanti le tue terre, così tu puoi goderti un poco la vita”, rispose acida. “Avete vinto!” e chiuse la partita.

La mattina dopo disse alla figlia: “senti, alle suore facciamo una offerta per farle pregare per la salvezza dell’anima, tu è meglio che mi fai conoscere questo… fenomeno”. Quando il giorno dopo lo vide gli disse freddo: “da domani vieni a lavorare con me”. Il ragazzo diede buona prova di se, in un paio d’anni riuscì a portare in produzione anche i terreni abbandonati. Infatti molti latifondisti badavano più al numero degli ettari a disposizione che alla produzione: molti terreni rimanevano incolti. Ecco che alla Buonanima viene in mente di risarcire i reduci della guerra d’Africa con dei terreni ed espropriò proprio quelli abbandonati: molti latifondisti andriesi ci rimisero le penne, don Aurelio invece fu salvo perché i suoi terreni erano tutti in produzione. I ragazzi si sposarono felici, don Aurelio passava il tempo a vantarsi (sottovoce) che lui era stato l’unico a fregare il duce. E se qualcuno insisteva a chiedere come avesse fatto si gonfiava tutto e poi sillabava: “ho fatto sposare mia figlia con un ragazzo povero ma bello i figgh d…”.