Tutto pronto per questa sera. Alle ore 20.00 presso la chiesa San Luigi si apre il sipario su quella che sarà (lo speriamo davvero) una grande estate da vivere insieme con tanti spettacoli culturali, ricreativi e spirituali.

Il programma “Paesaggi umani e spirituali”, già nel suo titolo descrive il progetto: costruire una comunità fondata su valori condivisi di accoglienza e solidarietà, integrando le vicende umane con un percorso spirituale, per realizzare un paesaggio nuovo, di grande armonia.



La parrocchia di San Luigi al servizio del Progetto Diocesano “Senza Sbarre”, ed il Progetto Diocesano “Senza Sbarre” al servizio della parrocchia San Luigi.

I momenti culturali ed i percorsi spirituali si intrecciano.

“OLTREtutto, più vicino a Don Tonino Bello” è un monologo scritto e interpretato da Michele Santeramo per conoscere più da vicino l’esperienza di don Tonino.

"E poi ci sono gli uomini che fermano la guerra". Questo racconto comincia così, con “e poi”.

Perché quello che c’è prima lo conosciamo tutti. Don Tonino è tutto nel “poi”, è tutto nell’oltre.

Che ci siano uomini che fanno la guerra, questo lo sappiamo; che ce ne siano altri che la subiscono, anche questo lo sappiamo. Ma che ci sia un uomo che, semplicemente passando, ferma la guerra, questo forse non tutti lo sapevano.

Don Tonino, in maniera rivoluzionaria e semplice, ci porta a capire come si può vivere fermando ogni guerra la “convivialità delle differenze”.

Info 331-2491530.