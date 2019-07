Open Week "Si può fare!"

“Si può fare!” – l’Organizzazione di Volontariato andriese con sede ad Andria in c.da Guardiola (zona SS Salvatore) promuove un Open Week da lunedì 22 a venerdì 26 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22.00. Cinque giorni in cui gli operatori e i ragazzi della realtà neo nata sul territorio, si presentano alla cittadinanza: incontri-dibattito, momenti conviviali, performance live e tutto quello che … si può fare per favorire l’inclusione sociale e culturale dei soggetti con diverse abilità.

L’Open Week è altresì occasione per “arruolare” volontari e tutti coloro che con diverse sensibilità vogliono operare al fianco della OdV: «Professionisti, casalinghe, operai, impiegati, giovani e meno giovani sono i benvenuti nella nostra casa comune messa a disposizione di tutti coloro che vogliono sperimentarsi in questa forma di inclusione – commenta la presidente Rossella Gissi -. “Si può fare” si occupa principalmente dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità o disagio sociale in genere. Ampio spazio è dedicato alle attività di musica, teatro, attività manipolative e laboratori creativi. Qualsiasi momento diventa un valido pretesto per parlare di accoglienza. Accogliere l’altro e allargare la nostra grande famiglia è il nostro fine. Vogliamo agganciare a noi quelle famiglie che sono ancora poco inclini alla condivisione di un “non problema”: un figlio diversamente abile è un figlio come tanti, che ha bisogno di incontrare gente, stare con tutti (diversi e non) e condividere emozioni, paure, sogni e prospettive per il futuro. Il vero cambiamento dovrebbe partire dai normodotati… che poi, a dirla tutta: chi lo ha stabilito il concetto di normalità? Cos’è normale?».

Una settimana dunque per conoscersi e per fare nuove ed importanti amicizie.

Il programma:

Lunedì 22 luglio: Presentazioni dei ragazzi e volontari. Visita della sede;

Martedì 23 luglio: proiezione film sotto le stelle ‘Hugo Cabret’

Mercoledì 24 luglio: considerazioni sul film e giochi all’aperto;

Giovedì 25 luglio: pic-nic all’aperto con bagno in piscina;

Venerdì 26 luglio: passeggiata a Castel del Monte e serata danzante con pizza presso C.A.T. Basile

Info e adesioni al 338 3131725