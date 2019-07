L’I.I.S.S. "R. Lotti-Umberto I" alla scoperta del modello scolastico finlandese Le foto

Attualità

​Si è concluso il progetto Erasmus plus KA1​ "Build your school, shape your future" che ha visto interessati ben 40 partecipanti, in otto diversi progetti, tra dirigente, docenti e personale ATA​