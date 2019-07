L’IISS “E. Carafa” in Francia per il progetto di Alternanza Scuola lavoro “Meme en Hiver"

L’IISS “E.Carafa” di Andria, sotto la guida attenta del Dirigente Scolastico, il prof. Vito Amatulli, grazie ai Fondi Strutturali europei-PON “Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” ha realizzato il progetto per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro all’estero. Il progetto, denominato “Meme en Hiver” ha previsto la partenza per Nizza di quindici studenti delle classi terze e quarte, selezionati in base al profitto e in possesso del B1, accompagnati dai docenti tutor, prof. Riccardo Cirulli, presente nella prima fase e dal prof. Emanuele Terlizzi.

La finalità del progetto è far conoscere agli alunni le strategie di marketing tese alla destagionalizzazione dell’offerta turistica. Meta d’elezione del turismo non solo francese, ma internazionale, è la Costa Azzurra, dove l’offerta turistica è varia, da quella balneare a quella culturale, passando per quella paesaggistica ed enogastronomica.



Selezionati anche in base alla conoscenza della lingua francese, gli studenti saranno seguiti da tutor scolastici e aziendali, secondo percorsi legati al loro curriculum di studi, si misureranno con realtà professionali nuove, conosceranno le caratteristiche di un mercato fiorente, flessibile nella formazione di figure dotate di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Gli alunni frequenteranno la Scuola del Campus, International House, l’Agenzia di viaggio, French Riviera Experience, le Agenzie Immobiliari, quali Petrova Immobilier, Isit Immobilier, Ask immobilier. «Si tratta sicuramente di un’esperienza significativa - commenta il dirigente scolastico Vito Amatulli - che consentirà ai partecipanti di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, di riconoscere l’efficacia del lavoro svolto e di porre le basi per la replicabilità e per una partnership consolidata».