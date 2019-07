Si rinnova l'appuntamento con la processione notturna della Madonna dei Miracoli

Si rinnova il tradizionale appuntamento con la processione notturna per il trasferimento del simulacro della Madonna dei Miracoli dalla Chiesa Cattedrale alla Basilica omonima, in previsione della festa patronale in onore della Madonna e di San Riccardo in programma la penultima domenica di settembre

Il corteo che porterà in processione la "Madonna d'Andria" partirà sabato 31 agosto alle ore 3:00 dalla cattedrale di Andria con il seguente itinerario:

piazza Duomo; via La Corte; via Vaglio; piazza Catuma; via Porta Castello; via G. Bovio; piazza Municipio; pendio San Lorenzo; via Sant' Andrea; via Santa Maria dei Miracoli e piazza San Pio X.

A seguire la concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

Dal 2 al 13 settembre, alle ore 21, nel Santuario della Madonna dei Miracoli, si terrà la veglia di preghiera in preparazione alla Festa Patronale dal 14 al 16 semttembre 2019.