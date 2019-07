Durante la guerra anche in Andria la vita era grama: mancavano i mezzi ma anche la disponibilità dei prodotti, reperibili spesso solo alla borsa nera e il baratto riaffiorava in tante transazioni. Mba Andoin si arrangiava facendo u panaroil: fabbricava panieri e ceste che vendeva per pochi spiccioli e a volte scambiava con un bottiglione di vino, una gallina e quant’altro poteva essere utile. Soprattutto nel periodo della potatura raccoglieva o si faceva portare i rami teneri di ulivo che alla occorrenza metteva per due giorni nell’acqua contenuta i n un tino e quindi si metteva davanti alla porta di casa a intrecciare i rami privati delle foglie. Lavorare all’aperto aveva il vantaggio d’estate di non soffocare all’interno di quel bugigattolo che era l’abitazione ma soprattutto si faceva pubblicità.

La giornata di campagna era cadenzata alloradal suono delle campane: molto gradito era il suono dimezzogiorno per la pausa pranzo (nu stuzz d poin a malapena insaporito in qualche modo, spesso u diavlicchpupmdaur)) e quello dei vespri che segnava la fine della giornata lavorativa e il ritorno a casa per quelli che erano al lavoro nelle vicinanze. Le strade si animavano come d’incanto: chia piedi, chi in bicicletta, addosso a un asino o un mulo e i più privilegiati potevano usufruire di un traino. Vedendolo lavorare molti si fermavano per chiedere informazioni, spiegazioni, fare richieste, o più semplicemente approfittare della sedia vuota per riposarsi. Occasione per raccontare, informare, conoscere. E così le notizie circolavano. Vita grama ma serena.

Abitando mbaAndoin nei pressi della chiesa dell’Annunziata era diventato il più fervente propagatore della storia della Madonna della grazia, l’icona custodita su un artistico altare (i profili scultorei sono attribuiti agli allievi del Laurana) di quella chiesa. In quelperiodo eranoin tanti a chiedere la protezione al Divino visto che gli umani erano capaci solo di fare casini. Chi aveva il figlio o il marito in guerra, chi era malato o era comunque nel bisogno si rivolgeva con fiducia alla Madonna, consapevoli che il cuore di mamma può essere capace di tutto. Nella loro semplicità ricordavano che era stata Lei a costringere il Figlio a cambiare l’acqua in vino.

Mba Andonie raccontava spesso quel miracolo che si era compiuto in quella zona: tandatimbndreit (era il 1495 ma lui faceva intendere che fosse stato l’altro ieri e che lui aveva assistito di persona) i soldati francesi di stanza in Andria (COMUNE ACCOGLIENTE) si riunivano in una bettola “dè, vcioinauPrgatorie (indicava con la mano)” a giocare alle tre carte (la morra). Capitava che qualcuno perdesse la paga e allora erano bestemmie e parolacce ,tott in frangis (aggiungeva). Una volta uno di questi passando davanti alla edicola che stava proprio all’inizio della strada ( elui si alzava gesticolando per indicare il punto preciso), per la rabbia che avevaperso tutto il denaro, prese il pugnale e lo scagliò contro la Madonna. Quello era il momento che c’era molta gente per strada perché i soldati facevano caciara, e videro tutti che la Madonna, che teneva le mani rivolte verso il Figlio crocifisso, sollevò una mano a la portò sull’occhio destro che era stato colpito, mentre l’altra mano continuava in atteggiamento di adorazione. Fu a quel punto che scoppiarono urla di gioia e pianti di commozione per ilmiracolo che tutti avevano visto e caddero in ginocchio a pregare, cosa che consentì ai soldati francesi di scappare per paura che gli andriesi potessero aggredirli. La notizia si sparse in un baleno in tutta la città: quandacrstioinmnern: la chiazzstoivchianachiana, aggiungeval’improvvisato telecronista, tanto che fu deciso di sradicare l’immagine dalla edicola e portarla in chiesa per la devozione di tutti.Il racconto si concludeva sempre con la raccomandazione: se avete bisogno d nu panoirdouestaichioie. Un giorno anche nu pcuzz di S.M.Vetere, che con la cassetta in mano andava chiedendo l’obolo per i monacidi quel convento, ebbe a sedersi per riposarsi sulla sedia vuota. Mba Andonie disse di aspettare: quattrini non ne tengo ora ti faccio un bel paniere che vi può essere sempre utile. Il frate si sedette volentieri e Antonio raccontò anche a lui, saputo che era forestiero, la storia di quella immagine miracolosa. Poi approfittò per fare una domanda che gli mulinava nella mente: perché sono i poveri, i malati, i bisognosi a rivolgersi alla Madonna? I ricchi non li vedo mai qui. E il fraticello spiegò: i ricchi si credono di essere pardreterni e pensano di poter fare tutto da soli. I poveri sono coscienti dei propri limiti e capiscono che uno è il Padreterno e non sono loro. È rasciaunzmò: ioiequannnanvenn nu panaridddoicsemp: heiMadonn i ousccrrò s mang? Fing alla sair cocchi caussucced.Le cronache non raccontano quanti panieri o ceste egli vendette in più per questa disponibilità. Di sicuro quel trambusto gli portò fortuna.

Capitò un giorno che si fermassero davanti a lui un paio di giovani, non interessati al suo racconto quanto al paniere che stava facendo, almeno così diedero a intendere. I giovani per sfidare mba Andonie dissero che volevano proprio quel paniere ma che avevano fretta. U panaroil non si scompose e disse: Minn la scptiur nderre. Il giovane lo guardò stupito chiedendo cosa voleva dire con quella richiesta. E lui spiegò che prima che a terra si fosse asciugato lo sputo egli avrebbe finito il paniere (non c’era l’orologio eppure c’erano tanti sistemi per regolare il tempo). Per sputare il ragazzo educato si allontanò un tantino dal punto di lavoro e raccolse tutta la saliva e sputò per terra. Mentre faceva questa operazione vide dietro la vetrina una bella ragazza che, spostata la tendina, stava guardando nella sua direzione. Il giovane rimase incantato e non pensò più allo sputo: i suoi occhi sembravano paralizzati. La ragazza, invece, temendo di essere vista dal padre, abbassò la tendina e si risiedette a ricamare.

Intanto il paniere era pronto: u panaroil guardò per terra e vide che era ancora umido e richiamò l’attenzione del giovane: “Pronto”, disse ad alta voce. Vedendolo però imbambolato a guardare nella direzione della vetrina disse: crrò, si vist la Madonn? “la Madonn naun, rispose il giovane facendo lo spiritoso, ma la soursoin”. Quando capì che il riferimento era alla figlia informò il giovane che per lamano di Graziella di sputi per terra ce ne volevano parecchi: la ricamatrice era l ‘ultima di quattro sorelle e solo due si erano sposate: quindi ora toccava alla terza: la tradizione imponeva il rispetto rigoroso dell’anzianità.

Pozz aspttè, riprese il giovane e per allettare mbà Andonie lo informò che lui faceva il carrettiere e che aveva una discreta posizione economica, facendo intendere che poteva anche sposarla subito. Nan s put fè. La regl srispett. Anzi non ti far vedere di qua perché non devi disturbare la presenza del fidanzato della terza: s naun l crstioin crrobb hana doic? Quandosi sarà sposata apriamo le danze con te. Il ragazzo non aveva scampo.

Ma volete che una madre non si inventa una diavoleria per far contenta la figlia?La ragazza non voleva sentire ragioni: lo voleva almeno vedere. Però non aveva alcun indizio dove andarlo a trovare. Quando il padre fece l’imprudenza di comunicare alla moglie che il ragazzo faceva il carrettiere questa subito trovò la soluzione: i carrettieri si riuniscono per trovare lavoro in piazza Imbriani. Sapeva la mamma che ogni categoria aveva un punto di ritrovo: i braccianti a porta la barra e porta castello, gli ortolani a piazza catuma e i carrettieri appunto a piazza Imbriani. Prendere in giro il marito fu una cosa da ragazzi: con una scusa un pomeriggio uscirono, passarono da piazza Imbriani e furono fortunati: si videro e si sorrisero. La madre senza perdere tempo informò il giovane che sul retro della casa c’era una finestra che dava sul vicolo, di lì potevano vedersi la sera dalle sette alle otto quando il marito era di guardia alla terza. E così si procedette per qualche tempo fino a quando il diavolo ne combinò una delle sue.

Capitò una sera che il padre, la madre e la terza sorella in prossimità delle nozze dovettero uscire insieme per andare a comprare la penna d’oro al fidanzato prossimo marito: non sapeva scrivere ma la penna doveva essere d’oro. Rimasta sola la fanciulla fece l’errore di fare entrare il moroso in casa. Entrambi furono felici quella sera, ignari della polpetta avvelenata che spesso la felicità nasconde. Attribuì a problemi di salute i ritardi del ciclo fino a quando il padre si accorse che il profilo della ragazza cominciò a cambiare. Pensò di mettersi a dieta ma la mamma sentenziò: colch inguacch hann fatt. Non si rendeva conto di quando poteva essere accaduto non avendoli mai lasciati soli. Pensare a un angelo di passaggio non era fattibile. Era il tempo di una decisione. Il padre gridava soltanto per paura dello scandalo e proprio per questo chiuse bottega:non si voleva più far vedere. Fu la madre ancora una volta a prendere in mano la situazione: andò in chiesa e programmò il matrimonio d r fimmn fsciut: alle cinque del mattino con i soli testimoni. La ragazza andò a vivere nella casa dello sposo che aveva la disponibilità per accoglierla, per il parentado era andata dalle suore per imparare a fare il punto a croce. E infatti il giorno del matrimonio della terza tutto l’interesse era per l’assente: come sta? Angouravà ambarè? Sapoiv aracamè ad acsì bell? Chiedevano ironicamente. La mamma si mordeva i denti per non dare le rispostacce che si meritavano, ma non potè resistere quando fu la suocera della terza a provocare: ma Graziella cumàstè? Allora lei sbottò: vu sapaie la vertoit: ava fgghiè tra nu mais, crrò tinn da doic? E fu silenzio generale, mentre il marito borbottava: hamm fatt la fest du schmmuggh. A quel punto, incoraggiato dalla moglie, riaprì bottega e nessuno si permise di ricordare l’episodio. Se qualcuno impertinente vi faceva cenno mba Andonie si metteva a cantare:

Chiove i chiove i tatànanvein da four

Tutt’ouscie ha chiviutazzupp la coipmbacci-a u taviut.

Quasi a dire cha se m’arrabbio finite ind a u taviut….