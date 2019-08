“Scatti d’Olio” il contest fotografico promosso dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte

Al via la IV^ edizione del Concorso Fotografico “Scatti d’Olio“ promosso ed organizzato dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, curato ed ideato da Angela Ciciriello. Il concorso finalizzato alla valorizzazione dell’Oro Verde è aperto a tutti: fotografi professionisti, appassionati di fotografia e territorio, e a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco.

Chi si aggiudicherà i premi per gli scatti più belli di questa nuova edizione? Per provarci, l'importante sarà armarsi di macchina fotografica e "seguire le tracce" dell’olio extravergine d'oliva in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, nonché la pianta dalla quale viene estratto, (l’olivo ed i cicli di vita che ad esso appartengono), i suoi utilizzi in cucina ed i territori in cui cresce.

Come partecipare

I partecipanti non dovranno far altro che inviare una o più foto (fino ad un massimo di 3 per autore) che valorizzino l’olio e/o l’ulivo in o più dei seguenti ambiti: cucina, paesaggio, arte/architettura, ruralità ed inviarle tramite messaggio di posta privata attraverso il canale Facebook alla pagina ufficiale della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte o tramite email all’indirizzo info@stradaoliocasteldelmonte.it indicando nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera entro e non oltre il 26 agosto 2019.

Premi

Il 28 agosto 2019 tutti i partecipanti saranno ospiti della cooperativa Terra Maiorum di Corato dove si terrà la premiazione dei primi 3 classificati che si aggiudicheranno: uno smart-box per il primo classificato, mentre cene e pranzi nei migliori ristoranti del territorio, tra cui i ristoranti stellati Umami e Quintessenza, in palio per il secondo e terzo classificato. Inoltre per il premio "Menzione Speciale" prodotti gastronomici e cosmetici, tutti rigorosamente a base di olio extravergine di oliva.

I luoghi di scatti

Novità di questa edizione è l'inserimento de "I luoghi di Scatti": sarà possibile quindi scattare dove si vuole o scegliere come location del set fotografico una delle aziende socie della Strada che mettono a disposizione, previo appuntamento, la propria struttura, gli uliveti, l'olio, e tutto ciò che si ha voglia di fotografare.

La partecipazione al concorso è gratuita. Il contest fotografico è inserito nella più ampia manifestazione denominata “Sogni nelle Notti di Mezza Estate” promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Sulla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte e sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il regolamento del concorso.

Per maggiori info contattare l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919.