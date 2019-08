Notte sotto le stelle in Guardiola

Proseguono gli eventi di animazione tesi a promuovere la nuova progettualità che la Caritas diocesana insieme alla Pastorale Giovanile intende portare avanti nei prossimi anni, ovvero la rifunzionalizzazione della “Guardiola”, l’antica residenza estiva dei Vescovi di Andria, che si candida a diventare il luogo dell’aggregazione giovanile, dell’educazione e dell’accoglienza.

Il secondo appuntamento del programma “La Guardiola in festa” è rivolto in maniera particolare ai giovani e giovanissimi, il target di riferimento di questo progetto. Si terrà giovedì 8 agosto a partire dalle ore 21,30 la “Notte sotto le stelle”, con la presenza presso il cortile della Guardiola di un osservatorio astronomico con telescopio e la presenza di una guida specializzata dell’associazione Astrobat che consentirà di guardare nel magnifico cielo stellato di metà agosto alcuni pianeti del nostro sistema solare. Inoltre vi sarà la presenza di un planetario gonfiabile con la possibilità di partecipare a un piccolo laboratorio didattico di astronomia a cura dell’associazione “Gruppo Astrofili Urano”. Ad allietare la serata ci sarà una grigliata e al termine la presenza di un dj set.

L’evento si terrà presso la Guardiola in contrada Santa Barbara, da via SS. Salvatore, s.p. 43 Andria- Troianello Montegrosso a 5 km dal centro abitato. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al n. 328.2328124, mail s.agostinocoop@libero.it

Il ricavato della serata sarà devoluto interamente al progetto “La Guardiola”, già finanziato dai fondi CEI 8x1000 all’interno della progettualità di Caritas Italiana.

Il prossimo ed ultimo appuntamento del programma “La Guardiola in festa” martedì 30 agosto con il concerto del “Starligth Quartet”.